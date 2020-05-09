哈師大黨委副書記教授批馬克思遭免職調查

哈爾濱師範大學教授於琳琦近期遭到五毛們的炮轟，指其作為一名中共黨要，竟然在網上公開咒罵世界共產黨的共同領袖馬克思，侮辱劉胡蘭。本周四晚間，校方發文回應說，於琳琦被免去院黨委副書記、副院長等職以及正被調查。

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據自由亞洲報道，哈師大副書記微博批馬克思被免職及調查。

中國大學校園的政治肅殺氣氛日趨濃烈，教師表達政治觀點，稍有不慎可能會受到處罰。本周四（5月7日），哈爾濱師範大學社會與歷史學院黨委副書記於琳琦，被網民指在網上的留言不配當“副院長、副書記、教授”，並且指責於琳琦反馬克思主義、反共產黨、侮辱英烈劉胡蘭以及挑戰法律權威，還指於琳琦作為一個共產黨黨員，竟然公開發表污衊、咒罵世界共產黨人共同的領袖馬克思，是一個五毒俱全的人。當晚，哈師大校方發微博回應，稱已經對於琳琦進行“深入調查”。

該報道稱，據@哈爾濱師範大學5月7日消息說，關於網上出現的我校歷史文化學院教師於琳琦在其個人社交平台發布有關不當言論一事（2014年4月已被免去歷史文化學院黨委副書記等一切職務），學校高度重視，今日已成立調查組進行深入調查，將根據調查情況依紀依規進行嚴肅處理。

目前，於琳琦的微博@林奇視角文章已經刪除。@林奇視角微博截圖所見，於琳琦留言寫道，入黨誓詞為什麼要說“永不叛黨?共產黨不是黑幫組織,追求的不是一己之私，它應該是一個民主的，開放的，光明磊落的現代政黨。對人們來說, 當黨的路線、政策、方針符合自己的意願和理想, 就可以申請加入，而一旦背離，就可以選擇退出，就可以反對，甚至背叛，盲目跟隨才是不負責任的做法。還說，世界上最成功的教唆犯是馬克思。有微博文字說，於琳琦侮辱英烈劉胡蘭，說她的行為在當時角度看屬於刑事犯罪。還說雷鋒這個榜樣禍害了許多人。

該報道引述公開資料介紹，56歲的於琳琦畢業於哈爾濱師範大學歷史系。主要從事《世界現代史》、《現代國際關係史》、《現代美國社會與文化》的教學與研究。主要學術著作：《現代國際組織問題研究：國際聯盟的歷程》。

自由亞洲說，最近三年，大學教師因言獲罪事件至少發生10起。比如2018年廈門大學人文學院歷史系助理教授周運中，在其微博稱中國是最低劣的民族，還指中國的科技比美國最少落後5000年，思想落後、民性落後和制度落後，周運中被校方解聘。該校另一教師尤盛東，被指在課堂上的政治言論“偏激”，被學生檢舉後遭校方解聘。2019年，四川輕化工大學副教授李志被指發表不當言論，受到校方行政處罰，被調離其所任職的馬克思主義學院。同年，北京清華大學教授許章潤也因發表言論被停職。