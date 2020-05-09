在華知識產權官司大翻轉 被山寨的外國訴訟紛紛贏了

據香港媒體說，西方企業多年來苦於品牌在中國市場遭廉價山寨版侵蝕利潤，如今隨中國法院接連在侵權官司判外商勝訴，氛圍已丕變；中國有關當局還藉檢討專利申請作業，加強遏制濫行註冊歪風。據外商律師方面指，“相較去年美國企業打官司常遇困難，現在在中國情況整個翻轉。外商企業開始能在大案子里勝訴。”

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據中央社今天報道稱，中國智財保障氛圍轉變，外商屢獲勝訴。據“南華早報”引述官方數據指出，值此氛圍轉向保障原創、商標、專利之際，更多企業紛提智財訴訟。在美中達成第一階段貿易協議且中方同時加強遏止“商標蟑螂”搶注商標後，更有助這股透過訴訟維護權益的風氣。

該報道稱，從知名美國運動鞋品牌New Balance到加拿大玩具製造商Spin Master，外商紛紛告贏侵權者，獲賠金額有升高趨勢；目前審理中的案件，尚有已故武打巨星李小龍家人向中國連鎖餐飲“真功夫”索賠侵犯李小龍肖像，以及法國美妝萊雅集團（L\'Oreal）所提遭侵權訴訟。

上海市浦東新區人民法院4月底判決，中國New Barlun公司需為商標過於相似，賠償New Balance人民幣1080萬元侵權損害，這是外企提告商標侵權官司里獲賠最多的一樁官司。此前在3月，蘇州的法院也判廣州靈動創想文化科技公司應賠償加拿大玩具製造商Spin Master人民幣1550萬元，前者被控侵害後者的專利。

智財法律事務所羅思（Rouse）全球爭端處理部門負責人馬錦德（Douglas Clark）說：“相較去年美國企業打官司常遇困難，現在在中國情況整個翻轉。外商企業開始能在大案子里勝訴。”馬錦德在香港與中國大陸已執業20多年，並參與New Balance及Spin Master所提案件。他表示，拜今年1月中國和美國達成第一階段貿易協議且持續與歐盟談判之賜，國際壓力讓中國的法院採取更保障智財的作為，也是讓這類官司變多的原因。

據該報道稱，中國的法院自2014年起處理涉及外商企業的案件增多，當年中國的立法機構核准，在北京、上海、廣州等大城設置個別智財法院；最高人民法院去年也啟用智財專庭。

據北京知識產權法院副院長陳錦川指出，去年上半年他們受理涉及至少一間外商的案件達1萬3736件，佔全國總數1/5。這些案子里，美商約佔1/3最多，德商與日商分以10%與9%居次，在與中國和其他外商的這類民事官司里，美商、德商、日商告贏比率達68%。

在中國製造業樞紐的浙江省，涉及境外公司（包括港澳台）的新案件從2018年到2019年增加32%；江蘇省的案件去年更暴增142%。廣州知識產權法院上月在一份報告指出，涉及外商的案件逐年增加，“知名企業，像高通（Qualcomm）與蘋果（Apple）選在廣州興訟日增”，約一半是專利權爭端。

據該報道指出，除了與歐美貿易關係，中國還有很多出於自身權益而保障智財的理由。隨着決策者尋求減少對歐美老牌企業的依賴，國內的科技業與本土消費品牌現被視為中國攀向全球價值鏈的動力，只有把盜版者趕出市場，真正的創新者才能生存。