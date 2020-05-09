多國民調：中國人贊中國抗疫成績頂呱呱香港日本包尾

新加坡一家獨立民調公司進行一項針對政府抗疫表現的民意調查顯示，大多數人民對本國政府的表現感到不滿意，抗疫工作受到高度肯定的，有中國、越南和新西蘭的領導人。調查的範圍包括了全球23個經濟體系，中、越、新三國政府的抗疫工作，被本國人民分別給予86、82和67分。香港和日本則墊底，他們的政府的抗疫工作，分別只得11以及5分。

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包括國家政治領導、企業領導、社會以及傳媒的表現整體而言，亞洲領先其他地區。中國的整體得分是85、越南77以及印度的59分，美國只有41分，而英國、意大利分別得37和36分。香港和日本繼續墊底，分別得27以及16分。

調查由新加坡作為基地的獨立民調公司Blackbox Research以及消費者訊息平台Toluna聯手進行，被訪者有1.2592萬人，他們分別來自全球23個經濟體系，調查的日期從4月3日至19日進行。

這家民調公司的創辦人兼執行長布萊克（David Black）說，中國人民對他們的政府予以“非常滿意”的評分，可能是因為中國正在復甦階段，而武漢病毒仍在其他國家肆虐，“這給予中國政府處理危機相當稱職的觀感”。

布萊克說，西方世界抗疫工作有很大的落差，位於前茅的新西蘭，由於總理抗疫工作領導有方，導致她大大得分。