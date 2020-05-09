已遭批捕的中國國開行原董事長妻子傳跳樓自殺

有中國媒體引述消息人士報道，中國國家開發銀行原黨委書記、董事長鬍懷邦的夫人薛迎娟5月8日跳樓自殺，原因不明。中共中央紀委官網去年7月31日宣布調查胡懷邦，今年1月宣布開除胡懷邦黨籍，將其涉嫌犯罪問題送檢起訴。

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據聯合早報今天報道稱，網傳中國國開行原董事長鬍懷邦夫人跳樓自殺。

該報道引據易趣財經旗下微信公號“行長要參”消息，業內人士5月8日透露，胡懷邦的夫人跳樓自殺。微博用戶“歡爺看世界” 附上了相關照片，並以藏頭詩的方式描述此事：“胡搞開行不尊老，懷有異心立山頭。邦交懷友很不慎，夫人跳樓康樂七。”

微博用戶“歡爺看世界”5月8日附上照片，以藏頭詩暗示胡懷邦的夫人跳樓。

據該報道，截至目前該微博未被刪除，但消息仍未獲證實。

胡懷邦2013年4月出任國家開發銀行黨委書記、董事長。在中央巡視組2016年2月27日巡視之後，國開行一夜之間拆掉了位於長安街的辦公樓前牌坊。胡懷邦2018年9月27日卸任國家開發銀行黨委書記、董事長。中共中央紀委官網去年7月31日宣布調查胡懷邦，今年1月宣布開除胡懷邦黨籍，將其涉嫌犯罪問題送檢起訴。胡懷邦一案2月13日被送檢起訴，他本人也被批捕。