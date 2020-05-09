方方致敬 北師大駁回對教授的舉報

北京師範大學學術委員會近日駁回一個針對該校教授言論的舉報案後，“武漢日記”作者方方昨晚發文致敬，並呼籲湖北大學等校應學習北師大，保護好自己的教授，不被網絡流氓綁架。至此沒有消息確指北師大駁回舉報教授的做法是否遭指攻擊，亦或透露官方發鬆批判跡象。

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據中央社今天報道稱，北京師範大學駁回對教授舉報，方方發文致敬。消息稱，“武漢日記”作者方方8日晚間發文，向北京師範大學學術委員會近日駁回一個針對該校教授言論的舉報案致敬。

中國“五毛”網軍近期對方方朋友圈發動圍剿，凡是發文支持方方或是被方方轉發文章的教授，均遭大批網軍起底過去言行，並向所屬大學舉報。這波迫害言論自由的獵巫行徑越演越烈，迄今未見官方介入表態。繼湖北大學教授梁艷萍、海南大學已退休的詩人教授王小妮被校方宣布調查後，哈爾濱師範大學官方微博7日晚間宣布，關於網絡出現該校歷史文化學院教師於琳琦在其個人社群平台發布有關不當言論一事，已成立調查組深入調查。

該報道稱，4月26日，於琳琦在其微博“林奇視角”發文稱：“我總是能看到社會進步，並為之欣慰。比如現在，中國此前沒有一次對真實的追求，像對方方日記這樣。”於琳琦因此遭到網軍起底舉報曾發表多篇批評共產黨、馬克思並侮辱革命先烈的言論；他原本在微博發表超過6千則文章，目前已刪除一空。諷刺的是，於琳琦被舉報的微博文章，並未因為內容不當遭網管刪除。

中央社說，不過五毛網軍獵巫行動，近日在北京師範大學踢到鐵板。被網軍鎖定的北師大教授張曙光發文指出，5日上午去學院開會，是疫情以來本學期召開的第一次學術委員會，為一位被“告狀”告到教育部的老師形成決議，類似正在湖北大學和海南大學發生的揭批事件，只是沒有被捅到網上而已。據他指出，全體委員對告狀揭發信聲稱這位老師的研究“是反馬克思主義的”、“資產階級意識形態”、“搞亂青年人的思想”等結論，明確表示反對，甚至不屑，是無限的“上綱上線”。一致的結論是該老師在這方面“不存在政治問題”。

該報道說，對此，方方8日晚間在微博發文說，非常高興地看到很多人都在向北師大的老師們致敬；她也要向北師大的老師們表達敬意：“你們太了不起了！”方方說，“也特別期待湖北大學、海南大學、哈爾濱師範大學能夠向北師大學習，像北師大一樣，保護好自己的教授，不被網絡流氓綁架，向全國以及全世界展示中國大學本該有的品格”。

方方並批評網絡流氓把與他們觀點不同者的微博一翻10年，找出與現時代有差異的只言詞組，然後去博主單位舉報，用扣帽子打棍子的方式，以霸蠻的口氣，公開強行要求校方處理，“下手之惡毒之下流，完全突破做人底線”。