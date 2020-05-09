“明鏡周刊”說:德國情報獲悉習近平要求譚德塞壓下疫情訊息

國際追究新冠肺炎疫情責任的聲浪不斷，德國情報單位指出，中國國家主席習近平親自要求世衛秘書長譚德塞淡化疫情的嚴重性，並指中國的隱匿造成全球至少損失一個月的時間抗疫。但中國駐德國大使吳懇告訴明鏡周刊，中國的快速反應讓世界至少有6個星期的時間準備，可惜許多國家沒有利用，一些政治人物甚至說只是流行性感冒。

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據中央社今天報道稱，德國情報單位指習近平要求譚德塞壓下疫情訊息。消息說，德國情報單位指出，中國國家主席習近平親自要求世衛秘書長譚德塞淡化疫情的嚴重性。

該報道稱，最新一期“明鏡周刊”（Der Spiegel）透露，根據德國聯邦情報局（BND）情資，中國國家主席習近平1月21日與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）通話時，要求世衛不要發布病毒人傳人的訊息和延後全球大流行的警告。結果世衛沉默多天，直到1月底才宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是“國際關注的公共衛生緊急事件”。

據“明鏡周刊”指出，西方國家普遍認為，如果不是中國隱瞞訊息，疫情會容易控製得多，德國聯邦情報局的結論是由於北京封鎖消息，全球平白損失4到6個星期的時間對抗病毒。

中央社引述南德日報（Süddeutsche Zeitung）指，德國羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的專家也確信，疫情爆發一開始中國提供的訊息就不完整，為有效防疫，德國這個全國公共衛生的主管機關只好向聯邦情報局求助。

中央社說，不過，被問到中國是否應該對疫情蔓延負責時，中國駐德國大使吳懇告訴明鏡周刊，中國的快速反應讓世界至少有6個星期的時間準備，可惜許多國家沒有利用，一些政治人物甚至說只是流行性感冒。針對各國呼籲組織獨立團隊調查病毒的起源，吳懇說，“中國對國際調查持開放態度”，不過，不應該一開始就把責任推給中國，用所謂的國際調查來找證據。據吳懇說，調查病毒起源的工作應由學者來執行，不能被政治人物作為工具。