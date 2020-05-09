法媒：中國衛健委再次承認在重大疫情防控上有短板

5月9日，中國國家衛健委副主任在一次吹風會上表示，將從六方面推進公共衛生應急體系建設。法國國內新聞台表示，在美國方面批評北京當局隱瞞疫情、延誤通報時機，讓其蔓延至全世界範圍時，中國再次承認在重大疫情防控上存在短板。習近平2月份講話之後，各省也展開過“杜漏洞、補短板”活動。

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中國國家主席習近平2月時也強調過，阻擊疫情工作要放眼長遠，還應健全重大疫情防控體制機制，補齊公共衛生領域供給側結構短板。

中國國家衛生健康委員會副主任李斌9日在北京表示，應對新冠肺炎疫情“大考”，中國將從六方面推進公共衛生應急體系建設。

中國國務院新聞辦公室當日就全國人大代表建議和政協委員提案辦理情況舉行政策例行吹風會。2019年國家衛健委承辦全國人大代表的建議930件，全國政協委員的提案631件。在應對疫情過程中，代表委員提出建議提案400餘件。

李斌表示，“這次新冠肺炎疫情是新中國成立以來我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，這次抗擊新冠肺炎是對我國治理體系、治理能力的一次‘大考’。”李斌說，“在應對過程中，也暴露出我國在重大疫情防控體制機制、公共衛生體系等方面仍然存在着短板。”

李斌指出，針對公共衛生應急體系建設工作，下一步考慮從六方面推進。