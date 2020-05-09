疫情中國 中常委會上習近平促防外入與國內反彈

2月19日，戴着口罩的武警在天安門毛澤東巨幅畫像前站崗。

中國國家主席習近平警告說，當前外防輸入壓力持續加大，國內疫情反彈風險始終存在。習近平要求應精準有效做好外防輸入工作，嚴密防範疫情出現反彈。習近平並要抓好重點地區疫情防控工作，落實和完善常態化疫情防控舉措。習近平是在中共中央政治局本周三召開常務委員會會議上作如上指示，這或是疫情以來，中共中央政治局常委會第二次會議。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，習近平稱當前中國外防輸入壓力持續加大，國內新冠疫情反彈風險始終存在。

中國中共中央政治局本周三召開常務委員會會議，研究完善常態化疫情防控體制機制。中共中央總書記習近平指出，當前境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現聚集性疫情，新冠肺炎疫情還有很大不確定性。

根據中國官方媒體央視新聞聯播援引習近平講話稱，要不斷完善公共衛生體系，切實提高應對突發重大公共衛生事件的能力和水平。還要建設戰平結合的重大疫情防控救治體系，健全應急物資保障體系。習近平並強調，此次疫情暴露出中國在防控體制機制，公共衛生體系等方面存在的一些短板。今後要加快構建關鍵核心技術攻關新型舉國體制，同時要繼續抓緊做好各項工作，時刻繃緊疫情防控這根弦，確保完成目標任務，全面建成小康社會。

路透社說，中國中共中央政治局周三召開常務委員會會議，研究完善常態化疫情防控體制機制。中共中央總書記習近平指出，當前境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現聚集性疫情，新冠肺炎疫情還有很大不確定性。

消息沒有提及中共中央政治局周三召開常務委員會會議細節。