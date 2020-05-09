黃奇帆指美國不可能凍結中國萬億美債 否則美元帝國崩盤

中美關係因疫情追責、台海局勢等問題而再度緊張，有觀點指，美國可凍結中國持有的萬億美債以反制中國。香港媒體今天引述重慶前市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆認為，美國對美債的態度十分小心，因美債意味着美國信譽，如果真要凍結中國的美債，“就是美元帝國崩盤之時”。報道稱，美元債務是個好東西，中國還不見得要拋售。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港經濟日報今天報道稱，中美角力，美國不可能凍結中國萬億美債，黃奇帆指：否則美元帝國崩盤。

中美關係因疫情追責、台海局勢等問題而再度緊張，有觀點指，美國可凍結中國持有的萬億美債以反制中國。重慶前市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆認為，美國對美債的態度十分小心，因美債意味着美國信譽，如果真要凍結中國的美債，“就是美元帝國崩盤之時”。黃奇帆說，美國不值得為凍結中國的美債而損失自身信譽，中國也不會輕易拋出美國國債。

美國財政部上月公布數據顯示，中國所持美債達到1.09萬億美元，創最近四個月新高。據黃奇帆指出，中國買的美債，一部份是記名的，一部份是不記名的，美國無法凍結中國不記名的國債。

而且，美國對買美債的世界各國的債務責任，所擁有的信任和信譽是神聖的，任何情況下不可改變的。如果美國賴債，信譽首先破產。特朗普的經濟顧問庫德勒（Larry Kudlow）也曾表示，“美國債務的充分可信度和金融信用是神聖不可侵犯的”。

因此，黃奇帆稱，“凍結之日真要發生，就是美元帝國崩盤之時”，“在這種問題上，誰都不會把自己的命門拿出來的。”

據該報道稱，美債還是好東西，中國不會輕易拋出。中國作為美國的第二大債權國，又會否拋出美債以遏制美國？黃奇帆指，美債還是好東西。“如果有一天美元作為世界貨幣交易量從60%佔比降下來，變成50%、40%，也還是好貨幣。歐元現在佔全球貨幣百分之二十幾，你說歐元不好嗎？英鎊現在只佔5%，手裡拿英鎊不好？”

該報道引據黃奇帆說，“所以即使地位發生變化了，哪怕它甚至不是第一世界貨幣了，那它還是不亞於英鎊、日元、法郎、德國馬克或者是歐元的地位。”

該報道說，值得注意是，在去年中美貿易戰如火如荼時，就有北京智囊提出，中國可大量拋售美債，導致美債價格暴跌，致使美元利率大幅上升，直接令美國房價重挫。但這樣做中國自身也會招致嚴重損失，因為對中國來說，目前並不存在可以替代美債的外彙投資管道。