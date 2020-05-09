美媒指控解放軍背景駭客光顧澳洲 國安問題引議論

美國紐約時報透露具中國軍方背景駭客試圖入侵西澳州政府電腦的消息傳出後，中國駭客對澳洲造成國安問題再度成為話題，被指立場親中的西澳州州長都險遭入侵，引起澳大利亞輿論關注。澳大利亞“悉尼晨驅報”（Sydney Morning Herald）跟進報道。據西澳大利亞州州長說：“無論誰做的，到底發生什麼事，無論事件是否屬實，都會追究到底。”消息說，事件已由澳大利亞國防部屬下的“澳洲網絡安全中心”和州長內閣廳處理。

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據中央社今天報道稱，中國背景駭客入侵，澳洲親中州長也成目標。消息稱，具中國軍方背景駭客試圖入侵西澳大利亞政府電腦的消息傳出後，中國駭客對澳洲造成國安問題再度成為話題，被指立場親中的西澳州州長都險遭入侵，引起澳洲輿論關注。

紐約時報（New York Times）引述以色列網絡安全公司“檢查點軟件技術”（Check Point Software Technologies）7日發表的報告，指中國駭客團體Naikon曾人侵印尼駐澳大利亞大使館外交官員的電腦，試圖向西澳州州長辦公室寄出藏有惡意軟件Aria-body的文件。據紐時指出，由於駭客寫錯電郵地址，西澳州州長辦公室服務器退回郵件。因為系統有紀錄，留下之後揭發惡意軟件入侵的線索。

“悉尼晨驅報”（Sydney Morning Herald）跟進報道，指這起中國駭客入侵事件發生在今年1月3日，未有跡象顯示西澳州州長辦公室的電腦被侵入。據“悉尼晨驅報”指出，西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）指不知情，看到紐時才獲悉。他坦承知道的沒有紐時報導的多。

據麥高恩提到，案件已由州長內閣廳主任布朗（Rebecca Brown）調查。他說：“無論誰做的，到底發生什麼事，無論事件是否屬實，都會追究到底。”

據該報道說，不過澳洲輿論關注的是麥高恩多次公開親中立場，卻又成為中國駭客下手對象。悉尼晨驅報指出，麥高恩曾指在整個西方社會中，西澳州可能是與中國關係最密切的地方。麥高恩近期是澳媒話題人物。“西澳洲人報”（West Australian）4月30日曾報導，澳洲聯邦政府打算獨立調查中國武漢肺炎，觸發兩國新一輪舌戰關頭，但麥高恩和聯邦政府唱反調，指不應強硬對待中國，應優先考慮經濟互利。此話一出即成為輿論話題。

美國媒體報導後，麥高恩才得知遭中國駭客試圖入侵。西澳州在野自由黨的創新及干擾性科技事務發言人寇卡（Zak Kirku）批評，麥高恩需向外界解釋，為何州政府對此懵然不知。他要求州長立刻調查有無資料被竊或遭入侵。據寇卡相信，麥高恩辦公室有高度敏感商業資料，包括會引起國際關注的礦業、石油和天然氣等企業的資訊。他認為，資料如果落入不當人士手中，可能會危害澳洲大企業，導致商業上處於劣勢，讓極惡劣的環境進一步受衝擊。

寇卡警告，相關敏感資料也可能用於對付州長、官員及整個西澳州。他質疑，如果擁有最高安全規格的州長辦公室都在茫然未知情況下發生（試圖入侵事件），全西澳州公務機關曾多少次遭入侵，卻又全全不知情。

據西澳州在野自由黨的創新及干擾性科技事務發言人呼籲，事件必須展開獨立調查。不過悉尼晨驅報指出，西澳州政府透過不具名發言人表示，事件已由澳大利亞國防部屬下的“澳洲網絡安全中心”和州長內閣廳處理，毋須進行其他行動。