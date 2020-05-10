中國疫情低風險有反覆 吉林遭調高

據中國國家衛生健康委員會今天上午在官網通報，5月9日昨天0至24時，全國報告新增確診病例14例，其中12例為本土病例（吉林11例，湖北1例），2例為境外輸入病例（上海）。中國疫情據稱掃尾除黑龍江反覆，又添吉林新憂。此前中國剛剛宣布全國低風險。

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據中央社今天報道稱，中國吉林省增11例本土武漢肺炎確診，中國全境低風險只維持2天。

中國宣布7日全國新冠肺炎中高風險區“清零”後，不過兩天，吉林省9日新增11例。

中國9日再新增12例2019冠狀病毒疾病本土確診病例，其中11例全來自吉林省舒蘭市。中國宣布7日全國中高風險區“清零”後，不過兩天，又有地區躍為疫情高風險區。

據吉林省衛健委通報，5月9日0至24時，吉林省無新增境外輸入確診病例。全省新增本地確診病例11例（吉林市11例）。全省累計報告本地確診病例105例，新增無癥狀感染者2例（吉林市）。

據該報道，舒蘭市昨天新增1例本土病例，但感染源成謎，舒蘭市因此從低風險調整為中風險。今天確診病例大增，吉林省上午宣布，按照國家新冠肺炎疫情分區分級標準，將舒蘭市風險等級調整為高風險。

中國官方7日才將牡丹江市林口縣風險等級由中風險調整至低風險，宣告全國已無中高風險地區，要全面推動復工，發展經濟。

據該報道，中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，5月9日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，其中12例為本土病例（吉林11例，湖北1例），2例為境外輸入病例（上海）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（內蒙古）。

截至5月9日午夜，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例148例（其中重症病例13例），累計治癒出院病例7萬8120例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2901例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者73萬6787人，尚在醫學觀察的密切接觸者5840人。

境外輸入現有確診病例115例（含重症病例3例），現有疑似病例4例。累計確診病例1683例，累計治癒出院病例1568例，無死亡病例。

中央社說，香港特別行政區累計確診1044例（出院967例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院40例）。