傳解放軍今試飛轟-20隱形轟炸機

中國網絡有軍事自媒體報道，解放軍的隱形轟炸機轟-20周末試飛，飛行個多小時後降落，標誌着這款山寨美軍F-117的戰機，將會提升解放軍的空中攻擊能力，不少網民希望今年的珠海航展，當局會展示這種隱形戰機。中國軍方沒有對這一消息作出回應。

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據蘋果日報今天報道稱，網傳解放軍轟-20隱形轟炸機首飛，山寨美F-117戰機。

軍事自媒體“戰略問題研究專家”報道這個消息，報道未有透露轟-20轟炸機在什麼地點試飛，僅表示戰機在今早9時50分起飛，11時01分降落，“圓滿完成首飛任務”，亦沒透露戰機飛行時做過什麼任務。

蘋果日報稱，轟-20戰機，是解放軍山寨全球首架可完全“隱形”、在雷達里完全藏匿行蹤的美軍F-117戰機。2016年9月，時任解放軍空軍司令員馬曉天首次透露正在研發新一代長程轟炸機，至2018年5月西安飛機工業集團推出《大國起飛》宣傳片，片尾出現The Next字樣和一款被幕布遮蓋的新機型，極可能是轟-20。

報道稱，中國軍方從未透露轟-20的規格，內地網民則不斷上傳這款神秘戰機的模擬圖。美軍估計這種飛機航程可達8,500公里，以“核常兼備”設計，可以執行核武攻擊，亦具備常規武器的精確制導能力。除了模仿F-117戰機的設計，美方亦估計這戰機會參考美軍B-2幽靈戰略轟炸機的氣動布局方式。

該報道引述分析稱，轟-20將會取代現役轟-6K的主導地位，兩者將會相搭配分別執行指派的任務。