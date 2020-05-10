台司法查陸款曲助韓國瑜競選案 北京控白色恐怖 台北稱是法制

台灣台北地檢署偵辦中國介入台灣選舉案，依可處10年以下徒刑的期約賄選罪起訴長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華等7人，引來全國台灣同胞投資企業聯誼會批評搞白色恐怖；北檢則強調檢察官是依證據認定事實。據悉，針對長沙台協會招待機票及餐敘替國民黨及韓國瑜動員一事，林懷及佟建華均供出，幕後確由中方主導。

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據自由時報今天報道稱，中國國台辦為國民黨、韓國瑜賄選，長沙台協正副會長供出內幕。消息說，高雄市長韓國瑜，今年初代表國民黨角逐總統大位落敗。

據該報道稱，林懷接受檢調偵訊時承認，舉辦挺國民黨及其總統候選人韓國瑜的造勢餐敘活動，是由長沙台協會主動向台商及會員發出邀請，參與人數約400人，餐飲花費共人民幣10餘萬元，全由長沙台協會支付，長沙台協會也有向航空公司爭取優惠票價。

關於長沙台協會幕後主導者的背景，林懷承認實際主導者為中國湖南省長沙市台辦經濟處處長黃道年，且造勢活動也是長沙台辦處決定舉辦，其雖掛名長沙台協會會長，但只是出具名義而已，關於造勢餐敘活動、補貼返台機票及相關實際作業，均由黃道年負責處理。

林懷坦承，針對參與造勢活動及優惠機票活動者，須具有台灣投票權等規定，其事前早已知情，也曾以舉辦造勢餐敘活動名義，分別向長沙市台辦、湖南省台辦申請補助長沙台協會活動，分別獲補助款人民幣29萬元、120萬元。

檢方查出，黃道年指派中國籍男子周輝當長沙台協會秘書處主任，管理財務及負責向長沙台辦或湖南台辦請款等事務；對此，佟建華供出，他負責接洽華天大酒店場地、菜單及統計人數後向周輝回報，造勢餐敘活動每桌人民幣1600元，席開55桌，參與人數約600人，住宿部分全由周輝負責訂房及結帳，一共10餘間房間，參加活動者不須另外繳費。

佟建華偵訊時也承認，負責協調優惠機票等相關事項，並交由連上銘進行聯繫，另替周輝審核優惠機票登記表名單，排除不具有台籍投票權者，之後於造勢餐敘活動上替國民黨及韓國瑜拉票。

此次涉賄選而被起訴的7名台商，除了林懷之外，另包括長沙台協會副會長佟建華、中華婦女聯合會副秘書長及湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君、中華婦聯會理事長兼中華統一促進黨不分區立委候選人何建華、台商莊桓漳。未到案的長沙台協會會員連上銘，則已被發布通緝。