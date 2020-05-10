新華社發萬字超長文 駁斥美國新冠肺炎“24個謊言” 稱中國才是假消息的受害者

中國官方媒體新華社發表題為《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》的文章，首先引述世界衛生組織規定，強調病毒不能與特定國家、地方相聯繫，指病毒不是“中國病毒”或“武漢病毒”。然後在接下來的六點中反駁了病毒源自武漢、病毒是在武漢實驗室中製造或意外泄露等與病毒源頭有關的觀點。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合早報今天報道稱，新華社發超長文章，逐點反駁冠病的“24個謊言”。

中國官媒新華社是在昨天（5月9日）發表長文，梳理最近有關冠病疫情的國際爭議，並逐點反駁。

這篇題為《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》的文章，反駁了病毒源自武漢、病毒是在武漢實驗室中製造或意外泄露等與病毒源頭有關的觀點。

近期美國等西方國家呼籲國際社會對病毒來源展開“獨立調查”，被中國認為是要針對中國的惡意行為。

據該報道稱，文章中也針對中國瞞報疫情，掩蓋信息的指責進行駁斥，指中國信息發布公開透明，並批評美國“對中國攻擊抹黑”，表示中國才是假消息的受害者。

新華社就圍繞世衛組織的爭議作出回應，表示中國“從未操控世衛組織”，反倒是美國作為世衛的最大資金來源國，暫停向組織供資的做法遭到國際社會一致反對。

此外，文章也重申只有主權國家能參加世衛組織，因此台灣作為中國一部分無權加入。

據文章最後表示，中國近期要求出口的醫療物資須提供聲明，並非在變相禁止出口防疫用品，而是在加強質量監管；同時也回應了之前關於在華非洲籍人士被歧視的爭議，重申中國防控舉措堅持中外一視同仁，對歧視性言行採取零容忍態度。

該報道稱，新華社在文章中也附上多個外媒或國際組織相關報道的鏈接，並在英文官網上也發表文章的英文版。