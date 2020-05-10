武漢報告1例新冠肺炎確診病例

武漢市衛生健康委員會10日通報說，當地報告1例新冠肺炎確診病例。這是武漢實現清零後發現的第一例確診病例。

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患者高某某，男，89歲，住東西湖區長青街三民小區。患者有高血壓、腦梗塞和肝囊腫病史，春節後一直未出小區。3月17日出現發熱、發冷等癥狀，在家吃藥10天後癥狀消失，未就醫。4月15日患者出現食慾不佳、精神不佳癥狀。5月6日在社區人員陪同下，全程戴口罩在東西湖區婦幼保健院進行核酸檢測，5月7日核酸檢測結果顯示為陽性，血清抗體顯示IgG陽性。5月9日複查抗體結果為陽性，經專家認真討論，認定為新冠肺炎確診病例。其密切接觸者妻子核酸檢測結果為陽性，女兒核酸檢測結果為陰性，無不適癥狀。妻子已作為無癥狀感染者上報。

患者居住小區曾有20例確診病例，經組織專家對各種因素排查分析，其病因應主要來源於既往社區感染。

通報說，有關方面5月7日發現高某某陽性檢測結果後，當日即邀請國家、省疾控專家組織專業流調力量，進行流行病學調查，對小區居民進行核酸檢測排查，篩查發現無癥狀感染者5名。省、市、區對這次疫情發生高度重視，迅速採取嚴密防控措施。一是第一時間對重點人群和密切接觸者實行集中隔離和核酸檢測，並實行中醫藥醫學干預。二是果斷升級小區封控，加大環境治理和消殺力度。三是全力加強救治,將所有無癥狀感染者全部轉入醫院進行醫學觀察，並進行中西醫結合治療