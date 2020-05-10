法國解禁後可做哪些體育活動？

5月11日是法國逐步解禁的第一天。無法遠程工作的人要去上班；想剃頭的顧客可以光顧理髮店；想出門散步的男女老少再也不需要填寫一張出行證明了。幼兒園、小學和部分初中學生在家長許可的情況下也可以去上學了。渴望過正常生活的法國人等來了第一個解禁日。被允許的健體活動大多都是室外鍛煉。

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那麼被憋了55天的法國人都可以進行哪些體育鍛煉呢？疫情沒有完全控制住，讓很多法國人對公共交通產生了排斥心理。騎自行車、騎電動滑板車trottinette électrique成為時尚。巴黎市政府已在公路上刻意擴寬了自行車道，鼓勵大家多用無污染的交通工具。

騎自行車上班需要攜帶企業工作證明嗎？

騎自行車的上班族是不需要這份證明的。但身上必須攜帶身份證，因國家規定在解禁第一階段，出行不得超過100公里。警察需要知道你確切的家庭住址。按照規定，和另一位騎自行車之間的間距要保持10米。交通部長也表示，沒有遵守行駛間距的人不會被罰款。警察也很難目測兩個騎自行車者之間的距離是否保持了10米。

5月11日，綠區的市政花園等街心公園將正式開放，但在紅區是不被允許的。人們如果想在室外跑步、練瑜伽，規定是每人間距要保持方圓4平米、鍛煉人數不得超過10人。

網球可以開放場地，但只能是單打。打網球之前需要在家換好運動衣，因場地內的更衣室不得開放。場地上的網球要註明是張三還是李四，不得混淆使用，怕交叉感染。

高爾夫球場也被允許從5月11日開放。但一個場地訓練人數不得超過2個人，每人間的距離要保持3米，,高爾夫揮桿訓練器、拉力繩、按摩球都歸個人使用，不得傳借。

一些室內體育鍛煉和訓練活動都要等到5月底再定。健身房內的各種體育鍛煉都無法立即展開。而室外的騎馬、衝浪等運動在人數受限制的情況下可以恢復。

巴黎市民喜愛的萬森訥森林 (Bois de Vincennes)和布洛涅森林(Bois de Boulogne)公園都將從5月11日正式對公眾開放。