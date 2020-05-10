特朗普說中國並非故意擴大疫情

美國總統特朗普日前在福克斯新聞的節目中就新型冠狀病毒疫情從中國擴大到全球稱，“我不認為中國是故意的”。據共同社說，特朗普此前反覆嚴厲指責中國，但鑒於美中高官在美國東部時間7日就全面履行“第一階段”經貿協議達成一致，再考慮到11月的大選，態度可能軟化。

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據共同社今天報道，特朗普稱中國並非故意擴大疫情，或顧及貿易軟化態度。美國總統特朗普是在8日在福克斯新聞的節目中就新型冠狀病毒疫情從中國擴大到全球稱，“我不認為中國是故意的”。

在白宮內，副總統彭斯的新聞秘書凱蒂·米勒8日確診感染新冠病毒。負責照顧特朗普日常生活的工作人員7日剛剛確診，有人擔心在政府中樞的感染擴大。

關於新冠病毒從中國湖北省武漢的研究所流出的說法，特朗普一直很有自信，但8日並未提及。國務卿蓬佩奧在8日的廣播節目中稱“已見到大量”暗示研究所在運營和安全管理方面有問題的證據，但示意作為美國的判斷可暫時擱置。

據該報道，圍繞研究所流出一說，有人懷疑是否能得到美國同盟國等的支持。特朗普最近一直迴避明確表示是否公開此前聲稱即將完成的情報機構相關報告。

另一方面，特朗普在福克斯的節目中就中國沒能阻止疫情擴大的理由指出：“恐怕是因為無能。中國可能不知道該如何解釋。”他批評中國拒絕接受美國專家的調查，並表示將繼續把中國對信息公開的消極態度視為問題。

共同社說，關於以偏向中國為由而決定暫停對其出資的世界衛生組織（WHO），特朗普再次譴責稱是“中國的傀儡”，並表示美國將於近期公布最終應對。