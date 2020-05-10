防堵質差口罩壞名聲 中國今起禁止市場自采貿易出口

由於不合格防疫物資出口的情況大量發生，中國官方10日起暫停以“市場採購貿易”方式出口新冠肺炎病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服等防疫物資，只能以一般貿易方式出口，通過嚴格的質量監管。

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據東森新聞今天報道稱，中國海關查獲大量問題口罩！即起暫停防疫物資“市場採購貿易”出口。

該報道引據浙江義烏市商務局近日宣布，從10日起全國範圍將暫停以市場採購貿易方式出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等醫用物資和非醫用口罩。

“市場採購貿易”是中國新推出的一種貿易新模式，指由符合條件的經營者在經商務主管等部門認定的市場集聚區內採購的、單票報關單商品貨值15萬美元以下、並在採購地辦理出口商品通關手續的貿易方式。簡單來說，就是針對專業市場內“單小、貨雜、品種多”的無票出口貿易，具有通關快、便利化、免徵增值稅等特點。

據該報道，因此，若採取一般貿易方式，防疫物資仍然能出口，但必須嚴格依照質量標準，獲得藥品監督管理部門批準的醫療器械產品註冊證書，或為醫保商會公布的取得國外標準認證或註冊的生產企業清單中的企業，並在報關時提交出口醫療物資聲明。

要實施上述措施，主要是由於中國海關總署近期查獲了大量不合格的防疫物資，根據9日公布的不合格查獲清單，就涉及了186萬個不合格口罩，點名16家出口企業和與其相關的生產企業。

據中國海關總署強調，對於在出口環節查獲的黴變、殘損、受污、超出保質期以及經實驗室檢測質量安全項目不合格的防疫物資，除依法給予行政處罰、符合刑事立案標準的移送司法機關追究刑事責任外，還將採取下調信用評級、提高查驗比例、依法暫停或取消有關資格資質、曝光違法違規信息等多種懲戒措施，使其“一處失信，處處受限”。