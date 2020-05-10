香港交易所 李小加後時代中國影響或加力

香港證交所總裁李小加預計2021年10月底離職。分析指出，他離職後，港交所的戰略方向問題會被浮上檯面，中國可能會有更大影響力。

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據中央社今天報道稱，李小加2021離職，港交所戰略方向引關注。據分析指出，他離職後，港交所的戰略方向問題會被浮上檯面，中國可能會有更大影響力。

港交所在7日的聲明中表示，李小加現在的港交所行政總裁合約將在2021年10月底屆滿，不再續約。港交所已成立一個遴選委員會選出繼任者。

該報道引據英國金融時報說，李小加是一個直言不諱的人，曾當過石油開採工人。在執掌港交所的10年裡，他為港交所的國際化所作的努力贏得了讚譽，這些努力包括吸引全球企業到港交所上市，以及與中國大陸市場建立聯繫。在他的任期內，港交所開啟了與上海和深圳市場的交易互聯互通，使數十億美元以計的資金能夠隨着中國經濟的蓬勃發展而流入中國內地股市和債市。港交所於2012年收購了倫敦金屬交易所（LME）。

但該報道說，李小加的大膽戰略舉措和直言不諱的性格有時讓人側目。數個月前，港交所收購倫敦證交所的失敗之舉還曾引起軒然大波。

2019年，在持續數月的“反送中”抗議活動重創香港經濟、使香港陷入政治混亂之際，港交所做出了試圖收購倫敦證交所的驚人之舉。但當港交所提出收購要約時，倫敦證交所已在以270億美元收購數據商路孚特（Refinitiv）。

當時有批評人士表示，擔憂香港會過度受到北京方面影響。香港政府直接或間接任命港交所13名董事會成員中的7名。

據該報道稱，但港交所主席史美倫7日表示，李小加決定明年離職，與收購倫敦證交所失敗無關。

港交所股東、基金管理公司Pendal的全球股票主管皮塔德（Ashley Pittard）表示，李小加離職後，港交所的國際擴張計畫可能會退居次要地位，中國政府還可能試圖加強對港交所的影響力。據皮塔德說，“主要國家的政府都在大幅加強對經濟的控制。中國也不例外，在我們看來，國家的冠軍企業將首當其衝”，皮塔德還補充說，港交所過去5年的股價表現“令人失望”。由於2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情導致全球市場動蕩，港交所第一季凈利潤年減13%。

據該報道，花旗分析師田亞菲（Yafei Tian，譯音）認為，李小加的離職引發了有關繼任計畫和“港交所戰略方向”的問題。