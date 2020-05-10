Coronavirus-中國外交有步驟的還擊

面對隱瞞疫情的指責，中國毫不猶豫地反擊。歐盟安全研究學院(EUISS)亞洲負責人Alice EKMAN夫人認為，外交上“韜光養晦”時代已結束。她也是« Rouge vif - l’idéal communiste chinois » 一書的作者。Alice EKMAN夫人接受了RFI法廣前駐北京法語記者Heike SCHMIDT的專訪。

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美國總統特朗普與中國主席習近平 Les présidents Donald Trump et Xi Jinping lors du sommet du G20 à Osaka (Japon), le 29 juin 2019. © REUTERS/Kevin Lamarque 路透社

RFI Heike：美國總統特朗普說，他握有病毒出自武漢實驗室的證據，要求開展國際調查。在世界衛生組織（OMS）和越來越多國家的懇請下，中國最終能否接受邀請國際學者？

Mme EKMAN : 中國迅速接受不太可能，中美當前因病毒起源的緊張關係已十分嚴峻。這是國際定位問題。中國有關病毒的正式聲明十分激烈，並已迅速轉移到政治制度競爭的領域，毫不遲疑地強調中國制度的優勢推論，與歐美製度的弱勢推論相比較。沒有任何跡象顯示，這種定位將變化，中國將改變其宣傳戰略。相反，我看到，在Covid-19危機的背景下，中國與美國原有的緊張在加劇，中國與部分歐洲國家則在較小程度上也是如此。“以眼還眼 ˎ 以牙還牙”的反擊還會繼續，北京進入反省階段不太可能。

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RFI Heike：每當遭遇批評，北京就反應咄咄逼人-一些專家已在談論一種“戰狼外交”。是否存在低調的外交呢？

Mme EKMAN : 是，多年前就已存在。中國現任主席習近平投入到一種被我定性為是“有步驟的還擊”道路上。在Covid-19危機前就已如此，但在最近幾個月，遭到更廣泛的曝光。需要提醒的是，中國共產黨（以下簡稱：中共）黨內存在“西方敵對力量”這種感知。這種感知有時參合了陰謀論，西方長期想要改變中國政體。尤其想要操控地方因素，傳播與中共不同的思想。習近平認為，對此不僅要阻止，還要有系統的反擊，一絲不漏，甚至扭轉批評。這種方法來自最高層的決定，並受到鼓勵。這是一種大趨勢。得到眾多中國部委與官方機構的執行，並非由於個人或孤立外交官員，或是局限在外交部的舉止。

RFI Heike：中國認為已經贏得了抗疫戰役，誇耀其應對Covid-19的成效，甚至自譽為全球表率，到處提供醫療援助。中國在走出危機後，是否會更加強大？或引來更多煩惱？

Mme EKMAN : 有件事是肯定的。中國建議提供的衛生 ˎ 後勤 ˎ 醫療和技術被一些國家接受。這些供應得到了正面的反應，不論是在巴基斯坦 ˎ 在柬埔寨 ˎ 在塞爾維亞或在一些馬格裡布國家。相反，同時這些協助或更確切地說，是與之相關的正式宣傳，讓越來越多的國家感到不快。一定程度上的極化形式，面對一個新興的中國。嚴格的說，那不是一種冷戰式的兩極格局，而是產生至少兩極，其中之一是由被中國認為的其朋友圈國家所構成。中國外交界多年來表明的目標是向儘可能多的國家，包括美國的盟國推薦他們的倡議：從絲綢之路到亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB)。在當前Covid-19危機的背景下，它（中國）可能無法成功擴大其朋友圈國家，但中國並未因此而遭孤立。這個朋友圈可能因此縮小，但它將可能更加牢固，由無條件支持中國的國家組成，在北京與華盛頓對抗加深與延長的背景下。

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RFI Heike：中國民眾知道當局最初隱瞞了疫情規模，鉗制吹哨人李文亮的言論自由。中國共產黨是否已失去了部分民眾的信任？

Mme EKMAN : 中國的輿論一向很難把握，由於宣傳以及圍繞政治問題的不透明性。總之，中共似乎沒有因本次衛生危機而明顯削弱。習近平主席自2013年以來，在社會各階層中鞏固黨的參與。這個密集網絡沒有因疫情而被打破。相反，附屬於黨的居委會處於街區治理和監督的第一線，並且在最近幾周繼續招人，尤其是在醫務人員中，甚至在臨時的方艙醫院也成立了黨小組。有關李文亮醫生，官方聲明嘗試予以糾正：在提醒了他要循規遵矩之後，面對其死訊所引發的舉國悲痛，當局於幾周後將其豎立為國家英雄。中共在整體上依然是一個十分穩固的機構，更何況其擁有與之相應的科技能力，加上傳統的人工監督方式。

RFI Heike：能否期待中國比其它國家更早地從本次衛生災難中重新振作起來？

Mme EKMAN : 中國大量宣傳其所謂的黨的抗疫勝利，從時間表上來看，將會繼續依此順勢而行。2021年中共將迎來建黨100周年大慶。在這一天，中國將如同宣傳其經濟勝利那樣，大力宣傳其抗疫勝利。中國將重申經濟恢復正軌，中國在各領域都最終度過本次危機，就算實際情況更複雜。目前，距離復蘇還很遠，因為，中國經濟在很大程度上還是依賴出口，尤其是歐洲和美國的需求。有件事可以肯定：中國前所未有地致力於科技發展。三月底，中央政府宣布了一個以 « 新基建 » 為主導的重振方案，包含5G ˎ 數據中心 ˎ 智慧城市 ˎ 物聯網，還有其它。在北京與華盛頓前所未有的科技競爭環境下，中國將嘗試着去實現自主，尋求讓科技100%國產的辦法。中國希望這一方案成為經濟的動力，加強業內企業的國外發展。在此領域的競爭將前所未有的激烈，科技進步將迅速轉換為地緣戰略上的挑戰。

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