中國報復澳大利亞第一槍? 傳北京威脅對澳小麥課關稅

中澳關係因澳大利亞要求調查疫情源頭而持續緊張。澳大利亞廣播公司（ABC）報道稱，在外交衝突中，中國開出第一槍，表示要對澳大利亞大麥徵收關稅，這可能會對澳大利亞造成數億美元的貿易損失。

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據香港經濟日報今天報道說，就調查疫情，中國反制第一槍，澳媒指中國聲稱對澳洲大麥徵收關稅。

消息說，中國或向澳洲大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

徵收關稅的消息並非由中國政府正式發布，而是透過澳洲五大穀物農業團體以聯合聲明的方式轉達，但已足以引起澳洲輿論大幅討論。穀物農業團體的聲明提到，澳洲大麥業者已掌握消息，中國商務部可能建議針對澳洲進口中國的大麥課徵關稅，其中可能包括高達73.6%的反傾銷稅和6.9%的反補貼稅。

據聲明又指，中國商務部可能會在5月19日或之前作出最後決定。

報道稱，據澳洲貿易、旅遊暨投資部部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）則表示，澳洲政府對中國要求徵收不合理關稅感到非常關切，澳洲的大麥生產商沒有任何扭曲貿易的補貼，並且以完全商業化的方式定價其產品。他還說，政府正在與穀物工業合作，對中國進行為期18個月的反傾銷調查提出最強有力的證據。

據悉，澳洲每年出口的大麥至少一半是運往中國，2018年的年度貿易額約為15億澳元，2019年因為乾旱影響，則降為6億澳幣。

該報道稱，澳大利亞政府於4月底向國際社會倡議，指應該對中國疫情源頭進行國際調查。澳洲提出倡議後，隨之引爆中澳政府的外交舌戰；其中，中國駐澳洲大使成競業稱，中國人民或因此不買澳洲牛肉和紅酒、不送子女到澳洲留學。惟澳洲多位高官，包括西蒙·伯明翰和外交部長均表示，拒絕中國經濟脅迫，澳大利亞政府立場不會改變。