任正非為何說華為系統要想超過安卓和蘋果需要300年?

中國華為的創始人任正非4月底接受《龍》雜誌採訪時坦承，雖然華為手機可以做到不用美國的零部件，但消費者未必買賬。華為的操作系統是後來者，之前的安卓和蘋果系統已經為消費者熟悉。而華為的操作系統要想超過它們，可能需要300年。

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據自由亞洲報道，任正非指華為系統要想超過安卓和蘋果需要300年。中國電信巨頭華為的創始人任正非是在4月底接受《龍》雜誌採訪時稱，中國製造業未來會很難。

據任正非解釋說，中國製造業處於中間層，一方面受到美國的打壓，另一方面大量中低端製造業在向泰國、越南轉移，所以中國製造業前景會很難，不要有太多的幻想。

據任正非也指出，把產業鏈向本國轉移是錯誤的，經濟走向全球化是必然的，只有全球化才有競爭力，任何一個國家都無法單獨具備全要素能力。同時，任正非也坦承，雖然華為手機可以做到不用美國的零部件，但消費者未必買賬。華為的操作系統是後來者，之前的安卓和蘋果系統已經為消費者熟悉。而華為的操作系統要想超過它們，可能需要300年。

報道稱，任正非指出，華為不會將手機中的美國零部件替換掉，2019年，華為實際還大幅增加了對美國零部件的採購。據任正非還披露，華為僱傭了大量外籍的科學家，幫助華為在底層算法上獲得了大量突破。