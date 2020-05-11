可重用口罩今起派發 抗菌性受質疑 銅粒子吸入風險未明

被指遲到總比無到好的可重用口罩，香港郵政局今天起向283萬名已登記市民上門派發免費，但不同專家和學者均指出，該款可重用口罩的抗菌能力成疑，且所用銅芯物料有被使用者吸入的風險。但負責官員表示，可重用口罩已通過測試，對其隔濾效果非常有信心，亦相信銅粒不會被使用者吸入，但會再與生產商確認資料。

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這款名為「銅芯抗疫口罩」(CuMask)的可重用口罩，由創新及科技局未經公開招標批予「香港紡織及成衣研發中心」負責，聲稱可重用60次，但早前被傳媒揭發名不符實，並非如港府聲稱獲日內瓦國際發明展金獎。中心行政總裁葛儀文其後解釋，「銅芯抗疫口罩」是獲獎設計的「加強版」，均有人體工學、防菌等技術，但較獲獎設計多一層防菌層，而銅的結構層亦增至兩層，可重用次數較得獎設計多兩倍。

此外，「銅芯口罩」的抗病毒能力亦受不同學生和專家質疑。當中，香港大學化學系博士在社交媒體上表示，銅芯口罩有部分位置沒有被濾芯覆蓋，可被雷射電筒光線穿透，意味使用時，空氣可能未經濾芯過濾而被直接吸入。他今早更在電台節目表示，在口罩中加入銅，通常是為了防止長期配戴下滋生細菌而產生口氣，銅本身無法殺死病毒。

另外，理工大學機械工程學系前講座教授梁煥方亦在電台節目指出，港府派發的可重用口罩設計有問題，當中有銅芯的一層，由於纖維太疏，無法阻隔和殺死病毒；他更憂慮，使用者有吸入銅物質的風險，因為有研究顯示，口罩的銅粒子最大為1.5微米，最小可小於0.1微米，足以被人體吸入。

不過，中文大學物理系高級講師湯兆升亦在其臉書上撰文指出，雖然0.1至1微米的銅粒子難以穿透過濾層而被人體吸入，但「纖維上有沒有更小的粒子、或是否會釋放游離的銅離子，有多少機會被吸入」，這些問題均未能透過電子顯微鏡照片看見，建議相關研究人員檢視。

他更指出，極細小的飛沫可能沉積在口罩的過濾層纖維中，而抗菌層和過濾層沒有充分接觸，「無法對過濾層發揮抗菌能力」。

創新及科技局局長薛永恆今早在一個電台節目中表示，根據供貨商資料，口罩用戶沒有吸入銅物質的風險，呼籲市民放心，但當局會與原材料供貨商確認有關物料資料。

有關可重用口罩只會派予市民和安老院舍使用，不會派往醫院和診所，對此，公共醫療醫生協會會長馬仲儀有保留，她指出，安老院舍亦屬於高危地方，應與醫院和診所看齊，質疑口罩為何可在安老院舍中使用。她又說，該款可重用口罩的透氣性較低，呼吸道或心臟疾病的長者若長期佩戴，可能會加重氣管和心臟負荷。

疫情初起，港人四處搶購口罩；事隔四個月，疫情基本受控時，港府於本月上旬公布，防疫抗疫基金預留8億港元向全港七百多萬名市民免費派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，但對生產商、賬目及所有數據均不公布，後經傳媒揭發，負責口罩事宜的香港紡織及成衣研發中心，其董事與兩間承辦商有關連，被指黑箱作業，而中心亦未能撇清有為自己人拉生意、私相授受之嫌。