台灣中原大學副教授課堂因武漢肺炎與中華民國兩詞被迫兩度向大陸留學生道歉

台灣中原大學教授在課堂上提及“武漢肺炎”被陸生抗議，遭校方要求道歉，但因道歉時說了“中華民國”，被校方二度要求道歉。

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據東森新聞今天報道稱，大學教授課堂提“中華民國”遭陸生抗議，兩度被校方逼道歉。消息說，中原大學生物科技系副教授招名威於課堂中講“武漢肺炎”，引發陸生不滿已經被迫道歉。

該報道稱，中原大學教授在課堂上提及“武漢肺炎”被陸生抗議，遭校方要求道歉，但因道歉時說了“中華民國”，被校方二度要求道歉。民進黨立委何志偉今天11日召開記者會，並曝光教授道歉影片，何志偉痛批，我們尊重教育自主，但不能這麼踐踏人格與國格，直呼太離譜。

據該報道，中原大學生物科技系副教授招名威日前在課堂上推測病毒源自於中國武漢，並提及“中華民國”，引發陸生不滿檢舉，導致校方兩度要求他在學生面前公開道歉，由於第一次道歉時，強調他作為中華民國的教授，不會歧視學生，被教務長、副教務長約談，指出他不應該強調他是“中華民國的教授”，並要求再一次道歉。

何志偉在記者會中也公開兩段道歉影片，他批評，學校只要陸生不要尊嚴，居然離譜到讓中華民國在校園被消失，直言“我們尊重教育自主，但不能這麼踐踏人格與國格，這個已經完全喪失身為一個老師、一個教務長、一個台灣人基本的國格跟人格都不要了，真的是離譜。”