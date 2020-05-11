台灣已29天無本土病例是否免強制戴口罩官方仍不鬆口

這幾天台灣各地高溫達到攝氏三十幾度，戴口罩成為很大考驗。今天有立委在立法院質詢，什麼時候可以不強制戴口罩、衛生福利部次長，也是指揮中心副指揮官何啟功說，台灣已經連續29天沒有本土病例，疫情趨緩，目前正在研議鬆綁搭乘大眾運輸工具強制戴口罩的規定。

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他答詢時說，台灣疫情雖然趨緩，但國際間仍不樂觀，為了避免無癥狀及輕症患者成為防疫破口，政府遲遲沒有放寬防疫措施。但到今天已經連續29天沒有本土病例，等同度過了兩個潛伏期，疫情應已穩定，考慮氣溫28度以上戴口罩可能造成不適，指揮中心確實正在討論在哪些條件下可以不戴口罩。

不過衛生福利部長，也是疫情指揮中心指揮官陳時中稍後在記者會上表示，29天本土「零確診」，台灣基本上可以說是安全小區，但他認為，戴口罩、勤洗手、維持社交距離的基本防疫措施必須維持下去。

他說，國際疫情仍然嚴峻，屬大規模全球性流行，台灣必須繼續管理邊境，加強注意國際疫情，希望全台民眾繼續力行「樂活防疫新生活」，帶着正向心情一起對抗疫情。

什麼叫「樂活防疫新生活」呢？台灣官方今天宣布新措施，試辦餐飲活動開放到250人，以後將用獎勵方式推動餐廳的「樂活防疫標章」，鼓勵業者做好防疫，明顯標示，讓民眾選擇用餐地點時可以辨識。官方甚至打算推動，到餐廳用餐採取「實名制」，未來如果發生疫情需要調查追蹤，才能更有效率。

另外文化部也正在討論是否放寬國家音樂廳、國家戲劇院等展演場所停演的限制，交通部的「防疫旅遊」也在一步步規畫中。

陳時中說，目前會在「活動的規定」逐步放鬆，但「個人防護不會放鬆」。什麼是「活動的規定」呢？比如加護病房及安寧病房探病解禁；室內集會人數從100人放寬到250人，因此8人一桌、共30桌的中型婚宴可望可以舉辦，但桌與桌之間必須維持1.5公尺，並落實實名制；還有，中華職棒比賽，進場的觀眾人數打算從1000人放寬到2000人，看台上間隔三個座位，也落實實名制。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天也表示，雖然已有一段時間沒有出現本土案例，但接下來還是要等到「有好的疫苗，才能真正解決問題，否則就要繼續防守」。

他坦承，現在社會上對於疫情有「零容忍」的氣氛，萬一出現案例，下令放鬆規範的決策者就要肩負沉重的責任壓力，因此預估戴口罩、社交距離、勤洗手，都還需要持續一段不短的時間。

到今天為止，台灣連續4天零確診，但今天新增加1名死亡，累計全台確診病例維持440例，7人死亡，已經連續29天沒有本土病例。