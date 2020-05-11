外籍學生直入本科 中國多所名校免考引爭議

北京大學、人民大學、上海交大等高校宣布取消今年外籍本科生入學考試項目。對此，中國學生家長感到憤怒，而學者認為這是中國對海外孔子學院受到抵制的變通方法，也不排除當局試圖向外國留學生灌輸“紅色”思想。

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據自由亞洲今天報道稱，中國多所大學取消外籍學生入學試，吸引外國學生來華接受洗腦。

十天前，北京大學在其官方網站刊登一則消息，《關於2020年留學生本科生入學考試項目考試方案調整的通知》，稱受新冠肺炎疫情影響，為保障廣大考生身體健康，決定取消2020年留學生本科生入學考試項目筆試環節，學校將對符合報考條件的考生進行遠程面試。

據該報道，眾多網民質疑為何中國的孩子高考這麼難，而國外學生想上中國好的大學卻這麼容易？網民朱女士也是一位學生家長，她對當局此舉感到憤怒。她說：“北大對國外學生用免試招聘，這對中國的孩子非常不公平，中國那些十年寒窗的孩子會怎麼想,我想是一件非常悲哀的事。作為中國名牌大學就應該優先培養中國的孩子。中共這樣做是中國人的恥辱。”

報道稱，該台記者致電北京大學國際合作部留學生辦公室，但始終無人接聽。去年北京另一所名牌學府清華大學也曾決定外籍學生申請該校本科學位，只需要通過申請審核，無需專業考核就能夠入讀清華大學，當時未爆發武漢肺炎疫情。

中國教育學者史大軍也是北大畢業生，他對自由亞洲說，這一政策與近年海外孔子學院受到抵制有關：“不僅僅是清華北大，很多學校都在開展外籍學生免試入學，事實上是中國大外宣，孔子學院在國外挫敗之後，他這是一個新的方向。因為，中國的大學本身他已經沒有真正的大學職能，無論是在理工的教育，還是在文科的教育，他都非常偏向於大外宣的功能。”

目前已有清華大學、北京大學、中國人民大學、上海交通大學等名校，取消今年外籍學生入學考試，改為面試審核。取消考試的理由均與新冠肺炎疫情有關。據中國教育部公布，2019年來華留學教育的預算為39.2億，比2018年增長18.1%；削減教師進修的預算1120萬元，比2018年減少5.3%。

據史大軍說，海外孔子學院遭遇各國圍剿之後，中國可能找到新的方式向海外輸出中國共產黨的價值觀念，其中之一就是開放知名的高等學府給外國學生，並提供免試入學。