德“明鏡”指中國施壓輕描武漢疫情 世衛斥“不實” 說習近平與譚德塞從來沒有通過電話

德國“明鏡周刊”日前報道世界衛生組織（WHO）遭中國施壓，壓下新冠肺炎疫情，世衛組織駁斥這則報道是“不實指控”。據明鏡周刊近日引述德國聯邦情報局（BND）消息說，習近平在通話中要求譚德塞壓下病毒人傳人的訊息，以及延後宣布疫情為大流行（pandemic）。德國聯邦情報局今天拒絕置評。

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據中央社今天報道稱，德媒揭中國要譚德塞壓下疫情訊息，WHO批不實指控。

德國“明鏡周刊”指世界衛生組織（WHO）遭中國施壓，壓下2019冠狀病毒疾病疫情訊息，WHO駁斥這則報導是“不實指控”。報道引述美聯社消息，WHO昨晚發布聲明表示，明鏡周刊（Der Spiegel）指WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與中國國家主席習近平1月21日通電話，該報道內容“毫無根據且不實”。

據明鏡周刊近日引述德國聯邦情報局（BND）消息說，習近平在通話中要求譚德塞壓下病毒人傳人的訊息，以及延後宣布疫情為大流行（pandemic）。德國聯邦情報局今天拒絕置評。

德國“明鏡周刊”也宣稱德國聯邦情報局做出的結論顯示，中國的資訊政策讓世人平白喪失長達6周的抗疫時間。

據WHO則指出，譚德塞與習近平“從沒通過電話”，還說“這類不正確報道干擾且有損WHO和世界致力終結2019冠狀病毒疾病大流行的行動”。

中央社引述WHO並表示，中國在1月20日證實新型冠狀病毒能夠人傳人。過了兩天，WHO官員就發布聲明說武漢出現人傳人的證據，但仍需要進一步調查。WHO在3月11日宣布2019冠狀病毒疾病為大流行。