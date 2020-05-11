新冠疫情下中美貿易協議如果作廢 兩國將真的脫鉤？

上周五美國總統特朗普批評中國未遵守今年1月簽署的貿易協議，他對該協議的命運“非常糾結”，他說“中國正讓我很為難，” 他的這番話引發各界關注，新冠疫情下中美貿易協議的命運也受到懷疑。

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特朗普在接受福克斯電視採訪時哀嘆：最近與新型冠狀病毒有關的經濟動蕩如何讓“一項偉大的貿易協議”變得不重要。當被問及該協議是否會告吹時，特朗普坦承說：“如果你真想知道的話，我還沒有決定，”

就在特朗普發表上述言論的幾小時前，中美貿易和金融高級官員舉行了一次電話會議，這是自1月下旬新冠病毒大流行加劇以來的首次。中美兩國在各自的聲明中發出信號，表示協議正在得到履行。

紐約時報對此評論說：這份貿易協議結束了中美之間的關稅升級戰，讓兩國處於更密切關係的起點，但特朗普在最近幾天里對協議的未來表示了懷疑，他對中國應對新冠病毒的做法表示了憤怒，並暗示美國可能會對中國未能遏制病毒擴散進行報復。

圍繞中美關係的深層次不確定性依然存在。隨着兩國在許多問題上——包括大流行病，傳播假消息的宣傳活動，北京對香港、台灣和南中國海的政策，以及貿易問題——爭吵不休，兩國的敵對關係已達到了甚至在去年貿易戰最激烈的時候也未曾見過的水平。”

中美關係在接下來的幾個月里可能會更加動蕩。特朗普和他的許多顧問繼續把去年與中國簽署的貿易協議視為一項標誌性成就。但最近的數據顯示，中國在拖延兌現2021年底前購買2000億美元更多美國出口商品的承諾，這讓他們感到擔憂和憤怒。

中國談判代表要面對國內的民族主義者，後者傾向於與美國的更敵對關係。特朗普的競選團隊和共和黨議員認為，在中國問題上採取強硬立場是今年11月大選前提升獲勝前景的一種方式。

皮尤研究中心(Pew Research Center)的一項民調顯示，三分之二的美國人現在對中國持負面看法，這個比例在過去幾年急劇上升。特朗普和前副總統喬·拜登(Joe Biden)都在最近的競選廣告中把對方描繪成對中國軟弱的人。