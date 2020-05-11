日本10縣連續兩周、7縣連續一周感染者為零

日本首相安倍晉三在11日的眾院預算委員會上，就國內新型冠狀病毒疫情狀況表示：“正朝着平息的道路堅實地前進。”並對4月16日實施全國緊急事態宣言以來給予積極合作的國民表示感謝。

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目前日本的疫情正向好的方向發展，在13特定警戒都道府縣之外的34縣裡面，連續2周感染者為零的有岩手縣、秋田縣、三重縣、鳥取縣、德島縣、香川縣、長崎縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣10縣。一周或一周以上為零是宮城縣、福井縣、岐阜縣、靜岡縣、和歌山縣、高知縣、沖繩縣7縣。

安倍首相表示：在5月14日召開的專家會議上，將在聽取專家們的意見的基礎上，發表能否對一部分地區解除緊急事態宣言。

日本負責新冠對策的經濟再生擔當大臣西村康稔則在11日的眾院預算委員會上談及13特定警戒都道府縣之外的34縣時指出：“若能確認新增感染者等數值穩定地持續，對於許多縣進行解除將進入視野。”表示對一部分地區在5月31日之前可能會提前解除緊急事態宣言。

進入5月以來，日本新冠感染者大體呈減少趨勢，1日266人、2日306人、3日以後一直持續在200人以下，甚至下降到100人之下，5月3日為191人、4日176人、5日121人、6日105人、7日96人、8日以88人，日本的單日感染者人數連續兩日不滿100人為3月27日以來首次。9日為114人，10日70人。

到5月10日為止，日本的感染者為1萬6489人，死者為637人。

7日，東京都新增新型冠狀病毒確診感染者為23人，是政府發出緊急事態宣言以後，確診感染者人數最少的一天，到10日為止，連續5天不滿40人。