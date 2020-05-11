母親節警暴重臨：禁記者拍攝 拘議員鄺俊宇等二百名市民

因疫情而一度放緩的警民衝突，在母親節的旺角街頭重現。警方在以限聚令為理由票控及驅散市民，不滿的市民散去後不久重新聚集，有示威者更以雜物堵路，警方除以武力對付示威者外，更明顯針對記者和在場觀察人士，不單向記者群噴射大量胡椒噴劑，更迫令記者蹲下、阻止記者拍攝或直播，而立法會議員在場觀察的立法會議員鄺俊宇亦被警員以武力制伏及被捕。行動中，有數量大型旅遊巴士載示威人士返警署調查，商業電台引述現場消息人士稱，警方拘捕至少二百人。

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昨日是母親節，反修例人士自下午起在各區商場發起「和你sing」行動，警員到場以限制令為由要求市民離開，個別商場有過百人聚集，商唱反修例歌曲，部分人被票控，數量未知。但在中產人士聚居的太古城中心商場，並沒有人聚集，但仍有一批防暴警進入，並拉起警方封鎖線，不少商店見狀隨即關門暫停營業，警方擾攘約一小時後離開，引起消費者和商店不滿。

及至晚上七時許，有數十名市民在旺角山東街附近聚集，有人走出馬路高叫反修例口號，亦有人焚燒雜物及以垃圾桶堵路。防暴警員及速龍小隊到場驅散，期間有施放胡椒噴劑，並以限聚令票控多人，包括前學民思潮發言人黃子悅。

防暴警在九時許收隊離開後，市民重新聚集，高叫反修例運動口號。大批防暴警約在十時趕至，追截及制服多人，期間，有人在銀行中心外的彌敦道燃點雜物，防暴警掩至驅散，並不斷推搡記者，又拉起封鎖線，情況混亂，有人投擲雜物，在場手持擴音器的立法會民主黨議員鄺俊宇混亂中被警方以武力制伏。從網上片段可見，鄺被防暴警以警棍掃向腰部，接着跌倒，旋即被數名警員衝前制伏，有警員以膝頭壓着他近頸的背部，鄺俊宇狀甚痛苦，其後被警方拘捕，帶上警車。鄺今(11日)早8時許在臉書上表示，須留院接受治療，曾一度發燒。

警方表示，一名姓鄺的37歲男子昨晚在警方驅散人群期間，將一個水樽丟向現場警務人員的方向，警員於是拘捕他，控以在公眾地方行為不檢，現正被扣留調查，案件交由西九龍總區重案組跟進。

記協斥警方損害新聞自由 極度憤怒

警方在驅散行動中，不斷推擠記者，在鄺俊宇版推倒後，防暴警不斷要求上前拍攝的記者退後，聲稱若不遵從，便會使用適當武力或控以阻差辦公，雙方一度推撞。

記者被警方圍在地上，並限制攝錄 © 警方網上片段截圖

及至晚上十一時許，大批防暴警從不同方向「包抄」並截查近百名市民，逐一檢查他們的身分證及隨身袋，部分人被扣上索帶、坐在地上。「包抄」期間，不少身穿反光衣、寫有「press」字眼的記者群亦成為警方圍堵和噴射大量胡椒噴霧的對象，有警員高叫，「記者無特權」，又要求記者舉高雙手及蹲跪，把記者圈在封鎖線內，但禁止記者拍攝和直播。其後釋放記者時，更要求記者手持身分證，在警方鏡頭前念出個人資料及所屬媒體。

另外，《蘋果日報》報道，該報一名女攝影記者深夜於旺角山東街與花園街交界現場拍攝時，被警員武力制服，箍頸約20秒，致記者一度休克，送院救治時須戴上頸箍。

香港記耆協會對警方針對記者的行為表示極度憤怒，認為大範圍地要求數以十計在場採訪記者蹲下受查並不合規，已嚴重影響新聞自由；而要求記者或蹲或坐在地上的行為，以致部分警員的言語，亦甚為侮辱，遑論要記者公開念出身分證號碼等個人資料，可能侵犯個人私隱。

而在較早前的「和你sing」活動期間，兩名分別13歲和16歲的網媒《深學媒體》記者在尖沙咀海港城拍攝期間被警方帶走。現場警員質疑他是「非法童工」，但《深學媒體》發表聲明，指二人是義務採訪，不取酬，不屬「非法童工」。另外，13歲男童採訪前已獲得母親同意。及至晚上，13歲男童在警方警誡後獲釋，未有拘捕。