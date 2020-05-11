法廣訪吳釗燮：應對疫情 台灣民主模式遠勝專制模式

台灣不是世衛組織成員，卻成功控制了Covid-19疫情，令世界刮目相看。現有許多國家支持台灣恢復世衛組織觀察員身份。在這次疫情大流行中，民主台灣猶如一面反光鏡，把北京專制模式的“優越性”照沒了。在世衛大會召開前幾天，台灣外交部長吳釗燮接受法國國際廣播電台RFI記者西摩爾（Adrien Simorre）的專訪。以下是專訪內容下集（法譯中）：

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法廣 RFI：特朗普政府最近宣布停止向世衛組織提供資金。您是否仍然相信世衛組織在籌畫安排國際衛生合作方面的重要性和能力？

吳釗燮：世衛組織仍然是處理國際衛生問題的唯一國際組織。的確，許多人對世衛組織由一名單一的行為者主導，感到遺憾，並認為應當改革世衛組織，使它的運作更有效率。我們認同這個看法，我們認為，世衛組織首先需要進行的改革，就是讓台灣參加。

接下來，每個國家都以自己的方式來嘗試思考如何鼓勵或推動世界衛生組織認真進行改革。因此，我不會對特朗普總統的這一決定發表評論。而我看到的是，國際社會正在努力試圖了解和調查Covid-19病毒的來源，並思考一個共同抗擊這個流行病的方法。所有這些努力都是寶貴的，對於台灣來說，最重要的就是能夠參與這一努力。

法廣RFI：中國似乎正在採取一種戰略，就是宣傳自己的專制模式管理疫情更加有效。然而，台灣的民主制度卻是一個無可否認的相反例子。那麼，民主制度是​​否有助於你們控制這次流行病？

吳釗燮：既然您在台灣，那您肯定參加過我們指揮中心的新聞發布會。您知道這些會議的基礎就是完全透明！您可以提任何問題，指揮中心主任回答您的問題，直到沒有任何疑問為止。這樣的完全透明，只能在民主體制下存在。它讓政府與人民之間有一個非常強的信任契約。

另一邊，是非常不同的共產中國體制，這個專制體制，從制度上講，就不可能透明化，不可能誠實地應對局勢。因為它的目標是穩定政權和鞏固自己的權力。這種權力的關係非常不同。

中國在情況有所改善後，確實開始提供救援物資，並說成是捐贈，試圖要求那些接受的國家讚頌中國模式。然而，許多國家發現，這些捐贈實際上是銷售，而且價格有時高於市場的價格。還有一些國家看到中國運來的部分物品有缺陷。所以我認為，當中國試圖向國際社會推銷它的模式，並試圖顯示其優越性，比如，想顯示比台灣模式優越時，就受到國際社會的拒絕。

而且我肯定，與我們有相同價值觀的國家，如果看台灣的經驗，他們將會認識到，用民主的方式應對這個疫情，要比專制方式好得多。

法廣 RFI：在最近的一些交流中，中國暗指台灣可能想利用這次疫情，朝宣布獨立邁進。您能否闡明對此問題的立場？

吳釗燮：疫情大流行襲擊世界其他地區和台灣時，我們唯一關心的就是能夠處理這種情況，並最大程度地幫助世界其他地區。

如果以爭取加入世衛組織為例，自2000年代以來，我們每年都開展這項運動，今年我們所做的，不過跟以往我們做的一樣。

今年不同的是，台灣證明自己有遏制這一流行病的能力。也因為如此，人們更意識到台灣參加世衛組織的權利。但這與台灣可能想宣布或尋求獨立毫無關係。

不論中國怎樣堅持說台灣屬於中國，那不是真的，那個說法不代表現實。現實是，台灣本身就存在，中國和台灣不一樣，台灣海峽兩岸分別由兩個不同的政府管理。

因此，當中國試圖使某些國家相信或甚至迫使某些國家發表公開言論，特別是當中國想讓人們相信台灣屬於它的時候，都必須非常謹慎地對待。

不過，我感到，現在有越來越多的國家了解台灣的真實情況，知道我們不是中國的一部分。而我們所希望的，就是維持現狀，讓兩岸關係能夠繼續保持和平與穩定。

（全文結束）