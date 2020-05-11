涉6次軟抗習批示 省委書記遭控受賄7元人民幣 天津今開審

秦嶺別墅違建案中，對中共總書記習近平陽奉陰違的前陝西省委書記趙正永，今天在天津法院出庭受審。檢方查出，趙正永任職陝西15年間涉嫌受賄人民幣7.17億元，刷新中共18大以來查處紀錄。據指趙正永的落馬被查，被外界認為對習近平在秦嶺北麓別墅違建案的指示上，數度“陽奉陰違”有關。據中國官媒，習近平自2014年5月起數度批示關注秦嶺別墅違建，理由是陝西省委以消極態度回應。

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據中央社今天報道稱，前陝西書記趙正永受賄30億，創中共近年來紀錄。該報道綜合北京青年報、財新網等中國媒體消息，除趙正永本人外，妻子孫建輝也是趙氏家族貪腐的重要角色，且擅權干政，喜歡指使趙正永的下屬，以染指陜西的能源、房地產工程斂財。

該報道稱，天津第一中級人民法院今天一審公開審理趙正永受賄案。檢方指控，趙正永2003至2018年間，利用擔任中共陜西省委常委、政法委書記、副省長、省委副書記、省長、省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉陞、工作調動、企業經營等事項上謀取利益。據檢方查出，趙正永單獨或夥同其妻子等人非法收受單位和個人給予的財物，共摺合人民幣7.17億餘元，但其中2.91億餘元“尚未實際取得”，屬犯罪未遂。

據中國媒體形容，趙正永斂財的數額“刷新了紀錄”，中共18大後“打虎不斷，一批落馬貪官被法院查明受賄超億元，但像趙正永這麼多的，還從未有過”。根據報導，2012年11月中共18大以來，在趙正永之前的官方紀錄中，受賄金額最高者是前內蒙古人大常委會副主任邢雲的4.49億餘元。而邢雲已於2019年12月被判處死刑緩期執行，且終身監禁不得減刑、假釋。

趙正永1951年生，安徽省馬鞍山人，曾任中共安徽省政法委書記，公安廳長。2001年6月起調任陜西省，歷任省委常委、政法委書記、副省長、省委副書記、省長、省委書記，省人大常委會主任等職。2016年4月轉任全國人大內務司法委員會副主任委員。2019年1月落馬被查。

中央社說，趙正永的落馬被查，被外界認為對習近平在秦嶺北麓別墅違建案的指示上，數度“陽奉陰違”有關。官媒報導，習近平自2014年5月起數度批示關注秦嶺別墅違建，理由是陝西省委以消極態度回應。2018年7月底，中共中央由中紀委副書記徐令義領軍，帶領專項整治工作組前往當地，強力拆除近1200棟別墅違建。2019年1月9日，央視更播出秦嶺別墅違建案專題報導，人民日報也同步暗批趙正永未作檢討。同年1月15日，中紀委即宣布趙正永“涉嫌嚴重違紀違法”被查。