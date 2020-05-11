特朗普拜登“鬥打中國”搶選票 專家指中美關係要驚濤駭浪

美國大選年底登場，時值新冠肺炎疫情令中美關係急墮冰點，共和與民主兩黨參選人的選舉廣告，都競相以批評中國為主軸之一。爭取連任總統的特朗普，最新千萬美元選舉廣告，直批民主黨拜登“不會站起來對抗中國”，而拜登此前則揶揄特朗普“沒有讓中國負上責任”；香港經濟日報警告稱，這一現象，對中美關係未來走向深具啟示。

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據香港經濟日報今天報道說，中美角力，特朗普拜登“鬥打中國”搶選票，預視中美關係驚濤駭浪。

美國大選廣告戰已打響。特朗普團隊的廣告分為兩大方向，一是指稱中國令疫情向全球擴散，二是利用拜登在中國議題上的紀錄，來攻擊對方。事實上，特朗普陣營當地時間上周四，已投再放了以1,000萬美元賣廣告，主調就是批評民主黨總統參選人拜登，指控拜登今年1月曾反對美國政府向中國實施入境禁令，直指他“不會站起來對抗中國”。而稍早前，特朗普團隊也發放了1分鐘的競選廣告，引用拜登在去年5月的發言稱“中國會吃掉我們的午餐？得了吧”、“中國不是美國的競爭對手”，批評拜登低估了中國對美國的經濟威脅。

該報道稱，值得注意的是，現年77歲的拜登過去一直被標籤為知華派、友華派、甚至是親華派，是中國的友好；但他幾乎篤定代表民主黨出選後，選舉廣告也出現對中國不客氣的表述，並借中國議題抨擊特朗普。最明顯是，拜登團隊早前發布的一個廣告談及疫情時，指責“特朗普沒有讓中國負上責任”，還批評特朗普推出的針對中國旅行禁令有漏洞，以致禁令生效後，估計有4萬人從中國抵達美國。

該報道指出，特朗普對中國不客氣，是意料中事，但如今拜登亦加入批評中國行列，並與特朗普在選廣告“鬥打中國”，反映出一個現實：批評中國已成為美國政界上下的“政治正確”，誰要參選、誰都不能牴觸這條“總路線”。

為何美國政界對中國的敵意陡然加深？一切要從特朗普登上總統寶座說起，他把鷹派人物羅致進入白宮，又在2017年發表國家安全報告，將中國定位為戰略競爭對手，複製類似列根時代的冷戰氣氛；結果將美國政界、乃至社會潛藏多年對中國崛起的憂慮喚醒，全美從上而下出現對中國強硬，遏制中國的訴求，覆水難收。在此前氛圍下，美國國會《國防授權法》、《台灣旅行法》、《香港人權與民主法案》從國會到白宮，都罕有地出現現兩黨聯手、白宮國會一致的情況，暢通無阻地過關執行。

據該報認為，更重要是，當前新冠肺炎疫情更成了中美關係惡化的一服催化劑。兩國在病毒起源、誰隱瞞疫情等議題上，固然互相開火；美國醫療用品短缺，也令美國產業鏈長期放在中國的問題浮現出來，輿論要求美國把生產線移回美國本土的聲音也放大，中美經濟矛盾再添一筆。

還有，疫情、疾病、和與之相關的死亡恐懼，也無可避免讓美國一般民眾感受到，令美國人對中國的負面印象放大－－儘管這種負面看法是否理性，有討論空間。

在這種氛圍下，便出現了共和與民主兩黨候選人“鬥罵中國”的一幕；觀察者指，如延伸去看這種政治環境，年底大選無論是特朗普當選、抑或拜登當選，都極可能要延續對華強硬路線；其中，就算曾經友華的拜登勝選，隨時要顯得比共和黨更硬，以展示“我比特朗普更敢於向中國說不”！

香港經濟日報說，因此，中美關係未來數年的走向，恐無法樂觀，甚至要有比理準備，出現驚濤駭浪！

事實上，北京大學國際關係學院教授王緝思近日撰文，預測在今年美國大選中，中國將是一個比過去更加顯眼的議題，而兩國關係在疫情之下正變得更壞。據王緝思寫道，特朗普如果連任，將在貿易問題上向中國持續施壓。而且在他身邊的幕僚中，對華鷹派的勢力強大。拜登本人與班子對中國了解更深，但在中國內政、南海與國際問題上，拜登政府會比特朗普政府介入更深，甚至可能聯合其他國家牽制中國。

據王緝思寫道。“不管誰當選美國總統，對中國各有利弊，但總體上對華關係都不好。