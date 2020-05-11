武漢再報新增5例新冠感染

武漢一所學校，學生路過一個顯示自動檢測體溫的屏幕 2020年5月6日

中國武漢繼周日（5月10日）出現新增一例新冠感染之後，周一（5月11日）再報新增感染5例，為解封一個月後或出現新一波疫情拉響風險警報。

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新冠病毒感染最早去年年底在武漢首次出現，席捲1100萬居民的武漢市和湖北省，並波及全國，官方統計疫情造成中國四千多人死亡，8萬3千人感染。病毒並傳播世界各地，造成迄今未止的大流行。

在實施兩個多月嚴格封城限制後武漢疫情似乎得到控制，4月8日被當局宣布解封，學校也在在最近幾周複課。但周日官方表示武漢出現一例新冠感染，周一，再增確診感染五例，當地官員表示，5個新增感染病例均來自同一居住小區，主要是老年人。

此外，周一 湖北省還報告新增11例無癥狀感染病例，中國全境共新增17個感染病例，其中10例為本地感染。這是連續第二天新增感染出現兩位數。自5月1日以來，官方通報新增感染持續少於三例。

在周一公布的新增本地感染病例中，有五例在毗鄰俄羅斯和朝鮮的東北地區，引發再次出現新一波疫情的擔憂。

據中國央視報道，吉林省舒蘭市周末發現至少11起新增病例之後，該市67萬居民重新被封城隔離。

據官方公布，到目前為止，中國基本上已經控制了新冠疫情的傳播，近一個月來沒有報告新冠感染死亡，經濟社會活動正在逐步恢復。

上海迪斯尼樂園在本周一重新開放，上周起中國還重新開放了全國的電影院和體育場館。