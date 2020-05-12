中國將對79種美國進口商品免除貿易戰期間所加征的關稅

中國財政部周二（5月12日）宣布，將對79種美國進口商品免除中美貿易戰期間所加征的關稅。一周後生效，為期一年。最新豁免加征關稅的美國商品包括稀土金屬、金礦石、銀礦石、化學品和紡織品等。

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北京今年2月曾表示，將根據公司的申請對696種美國商品給予豁免，包括大豆和豬肉等關鍵產品。

上周，美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽和中共副總理劉鶴舉行了一次電話會談，商討兩國在1月份簽署的第一階段貿易協議的執行。

按照協議，中方同意在未來兩年內，在2017年購買量的基礎上增購至少2,000億美元的美國產品和服務。中方的購買主要聚焦在製造業、農業、能源和服務業四大領域。

去年年底在中國武漢爆發的新冠疫情加劇了美中兩國的緊張關係，也引發了外界對北京能否遵守貿易協議的質疑。《環球時報》英文版日前報道說，接近貿易談判的顧問已建議中國官員重新提出令貿易協議作廢的可能性，中國可以根據條約中的不可抗力條款來執行這一程序。終止當前的第一階段協議實際上符合中國的利益。如果一切都回到起點，美國現在將無法重啟與中國的貿易戰。

當11日被問及對重新修改中美貿易協議的問題，美國總統特朗普告訴媒體：“我沒興趣。一丁點興趣也沒有。讓我們看看他們是否會遵守自己簽訂的協議。”

美國總統特朗普譴責北京未能阻止這場病毒大流行，讓美國及全球遭受疫情衝擊，僅在美國就有超過8萬人感染中共肺炎死亡，他還加強了對華貿易的強硬言論。他說：“現在，它們（中國）必須購買（美國產品）。” “而且，如果它們不買，我們將終止協議，就這麼簡單。”