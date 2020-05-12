中國或因疫情衝擊冀重談貿易協議 特朗普稱沒興趣

美國總統特朗普周一表示，無意與中國重新協商雙方已簽訂的貿易協議。有中國官方媒體引述消息指中國正在研究重新協商一月簽署的貿易協議。但當被問及此事，特朗普告訴媒體：「我沒興趣。」特朗普說，他不贊成與中國重新磋商今年年初簽署的第一階段貿易協議。

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據路透社說，特朗普稱不贊成重新磋商中美第一階段貿易協議。

美國總統特朗普周一表示，他不贊成與中國重新磋商今年年初簽署的第一階段貿易協議。

特朗普在一場關於新冠病毒大流行的新聞發布會上被問及是否考慮修改第一階段協議時表示：“不，一點也不。”此前，《環球時報》援引與中國政府關係密切的消息人士的話報導稱，中國方面出現了要求重新評估中美第一階段貿易協議的鷹派聲音，部分顧問敦促重新進行磋商。“我不感興趣。我們已經簽署了協議。我也聽說了，他們希望重新進行磋商，以達成一項更有利於他們的協議。”

據法新社報道，傳中國想重談貿易協定，特朗普指沒興趣。特朗普說他無意與中國重新協商雙方已簽訂的貿易協議。

就有報導指中國正在研究重新協商一月簽署的貿易協議，當被問及此事，特朗普告訴媒體：「我沒興趣。」特朗普說：「一丁點興趣也沒有。讓我們看看他們是否會遵守自己簽訂的協議。」

華盛頓和北京兩方今年一月達成初步貿易協議。

據該報道，本月8日，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通電話，證實雙方都同意落實第一階段的協議內容。根據協議，特朗普政府同意一律延後進一步增收關稅，北京當局則承諾未來兩年的進口規模，要以2017年為基準再增加2000億美元。