十字架報：中國抗疫勝利脆弱 舒蘭市新增確診至少11例

法國十字架報的亞洲主任馬洛維奇（Dorian Malovic）5月11日介紹武漢新報告5個本地新增病例，以及武漢並沒有恢復正常時指出，中國的勝利很脆弱，在距離武漢幾千公里的中國東北舒蘭市，出現了至少11個本地新增病例，當局已經宣布實施《戒嚴法》。

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該文說，在中國，抗擊冠狀病毒的勝利仍然脆弱。按官方的數據，當局到目前為止，在很大程度上控制了這次疫情。但是，最近幾周，中國不斷出現一些新的感染病竈。

比如，在剛過去的周末，中國東北的舒蘭市，就發現至少11例確診病例，當局已經宣布封城隔離。當地公共交中斷，火車站關閉，禁止計程車出城，所有餐廳再次關門。

舒蘭市地方當局宣布進入“戰時狀態”。十字架報說，相鄰的黑龍江省和遼寧省也受到從俄羅斯歸國的中國病例案的影響。

面對疫情可能成為“新常態”但風險，中國國家衛健委在5月11日表示，這些爆發疫情的病竈“提醒我們必須保持最高警惕”。

另據中國基金報消息，吉林省在5月8日至11日期間，已通報15例新冠確診病例，都是本土病例。其中一位45歲的女性是舒蘭市公安局的洗衣工，她在5月6日因發熱到舒蘭市人民醫院就診，5月7日被確診。然後到5月9日，舒蘭市又新增本土確診病例11例。其中有5月7日被確診的舒蘭市公安局女洗衣工的丈夫、大姐、二姐、三姐及三姐夫等5人，還有她的密切接觸者2人，及與確診密接者有接觸史者1人，其丈夫的密切接觸者3人。

5月10日，吉林市新增本地確診病例3例，均與那位公安局洗衣女工的丈夫有密切接觸。

該消息說，截至目前，吉林當局已經全面排查2005人，追蹤到確診病例和無癥狀感染者密切接觸者290人，這些人都被隔離醫學觀察。