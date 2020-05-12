十字架報：在武漢，一切都沒有恢復正常

法國《十字架》報說，疫情的震中武漢市又宣布新增5個冠狀病毒肺炎病例後，加劇了當地人的害怕心理，也加深了民眾對當局的不信任。本周末武漢爆發零星衝突，包括憤怒的居民抗議在居民區內修電站與警方發生衝突。

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法國天主教《十字架》報的亞洲部主任馬洛維奇（Dorian Malovic）5月11日寫到：在中國，抗擊冠狀病毒的勝利仍然脆弱。按照官方的數據，到目前為止，當局在很大程度上控制了這次疫情。但是，最近幾周，中國又不斷出現一些新的感染病竈。

比如，周一（5月11日），Covid-19冠狀病毒大流行的發源地武漢宣布，又出現5個本地新增確診患者。這個消息再次把關注的焦點引向這個飽受創傷的大都市。

安全感仍需時間

儘管近一個月以來，中國沒有冠狀病毒導致死亡病例的報告，但武漢這座殉難的城市仍然難以恢復。武漢從1月23日-4月8日封城隔離，據官方數據，武漢疫情造成的死難人數為3869人，中國全國的死亡人數為4632人。

現年45歲的武漢市政府官員Youren承認說，我們現在可以自由地出門，但是大家都互相害怕。要想感覺安全，還需要一段時間。

一名在武漢經歷了痛苦隔離期的歐洲人證明了武漢當下的困難。他說，“現在人們傾向於忘記我們，可是武漢現在一切都不正常。在現實當中，疫情後的日子挺可怕的。大家都焦慮不安。我們在地鐵的座位都是電子分配的。而且我們仍然不能進入任何建築物或住宅，每個人都不斷地被檢測… ”。

警民衝突

十字架報說，武漢人對病毒復活的擔心不太可能改善已經很緊張的氣氛。這個氣氛充滿對當局的不信任。人們懷疑當局繼續掩蓋事實。

本周末，在武漢一個人口120萬的縣，一群憤怒的居民上街抗議在居民區內興建一個小型電站。警方立即出動，驅散示威者。那名在武漢生活的歐洲人承認說，武漢人的“怒火快摟不住了”，一觸即發。在武漢這個大都市，幾乎到處有零星衝突。一些敢於反抗警察的人與過分執法或失去控制的警察打架。

十字架報還報道說，距離武漢幾千公里的中國東北舒蘭市，在出現新增病例後，地方當局已經宣布實施《戒嚴法》。