因挺佔中與反送中遭封殺 香港影帝黃秋生傳欲入台灣籍

香港藝人黃秋生近日在臉書透露人在台灣並正接受14天隔離，但他不以為苦，反而高興地說感受到民主自由的空氣，並準備入籍台灣。

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據中央社今天報道稱，黃秋生有意入籍台灣，香港政治氛圍使然。

香港藝人黃秋生近日在臉書透露人在台灣並正接受14天隔離，但他不以為苦，反而高興地說感受到民主自由的空氣，並準備入籍台灣。黃秋生想做台灣人，可說與當前香港政治氣氛有關。

該報道稱，香港演藝界歷來都有人移民，有人選擇入籍美國，有人偏好加拿大，這原本是各人的自由選擇，不足為奇，但是香港去年6月爆發“反送中”運動後，社會嚴重撕裂，人與人之間變成只有“黃絲”（支持反送中）和“藍絲”（反對反送中）之分。這樣的氛圍下，港人的移民舉動也被標籤化，成為黃絲或藍絲人士各自對現況不滿的表達。事實上，“反送中”發生後曾有一批年輕人逃往台灣，當時就曾被解讀為對香港不滿而“外逃”的典型例子。

中央社說，黃秋生此時表達有意入籍台灣，難免讓人有所政治聯想，尤其他支持“反送中”的立場一向清晰。

黃秋生很年輕時就加入電視台工作，早期在亞洲電視台擔任過演員，後來憑著演技和個人的努力，在電影界闖出名號，演出過許多電影，也曾先後獲得香港電影金像獎最佳男主角、最佳男配角等殊榮。黃秋生是中英混血兒，他的出身以及在影壇發展的心路歷程一向是娛樂新聞焦點。但近10年來，媒體似乎更為關注他對政治運動的表態。

一般來說，大多數香港藝人都會選擇避談政治，黃秋生卻是例外。“佔中”運動於2014年9月爆發後，他積極參與，例如示威者佔領金鐘馬路期間曾播放他的錄音，其中傳達了他對學生的精神講話。

此外，被視為“佔中”主題曲的“問誰未發聲”（又名“誰還未覺醒”）也有黃秋生和張敬軒等人領唱的版本。“問誰未發聲”改編自“悲慘世界中”著名歌曲“Do You Hear the People Sing?”，粵語版於2014年5月開始在港流傳，其中有一段歌詞“天生有權還有心可作主，誰要認命噤聲，試問誰能未覺醒，聽真那自由在奏鳴”。短短幾句話，或許已道出黃秋生內心對這場運動的想法。

據該報道，相對於“佔中”，黃秋生在“反送中”運動中的表現較為低調，但也不缺言語上的表態。

近日，他就在社群媒體留下一番話：“打女人，恰（欺負）細路（小孩），性騷擾，販賣毒品，欺凌弱智，殘疾，露宿者，老人家。咁嘅（這樣）行為仲（還）以為自己神聖，加埋（加上）精神異常。呢個（這個）社會冇咗（消除）呢（這）種敗類會和諧好多。”若不了解香港當前的問題，對上述談話可能不明所以，但對於許多“反送中”支持者來說，這句話再也清楚不過，因為這正是他們對港警的一種普遍式嘲諷。

該報道綜合港媒消息指，去年底，當港府依法宣布禁止“反送中”示威者戴口罩時，黃秋生曾在社群媒體留言譏諷“呼吸都不安全，還講什麼法律！”另外，當警方出動水炮車、催淚彈來對付理工大學學生時，黃秋生曾上傳影片，向國際社會呼籲“Please help HK!”

中央社說，黃秋生的類似言論，無論是明確表白或暗諷，態度看來都是一貫的。不過，他也因此付出代價，包括演藝事業被中國大陸封殺。“佔中”運動之後，黃秋生的工作量愈來愈少，除遭陸方封殺，在香港獲電影公司邀請參與演出的機會也不多。在可見的未來，黃秋生在香港的演藝發展機會似乎不樂觀，在這樣的情況下，若入籍台灣，未嘗不是另一種選擇，也許可以在台灣找到另一個演出天空。

該報道稱，香港金像獎影帝黃秋生因支持反送中運動被北京政府封殺，經歷無戲可拍、零收入的慘況，戲外更嘗人情冷暖。

香港金像獎影帝黃秋生銀幕上經常扮演讓人恨得牙癢癢的反派角色或變態殺手，現實生活中卻因力挺香港民主而直言無諱，並因此遭遇對岸封殺，曾經完全沒戲拍、零收入，戲外更嘗人情冷暖。

黃秋生今早在臉書貼文說，“人在台灣，隔離十四天，自得其樂”，有粉絲留言“入籍台灣吧！”沒想到他居然回應“準備中”，不少人直喊興奮、期待。

據中央社說，58歲的黃秋生是英中混血兒，英國籍的父親在他4歲時拋妻棄子，與母親相依為命的黃秋生童年歲月有着躲不過的貧困和黯淡。中學畢業後做過修車廠學徒、裝修工人，直到1982年入讀電視演員訓練班而進入演藝圈。

五官輪廓深邃的黃秋生在1980年代末期從電視轉戰電影圈，初期曾接拍艷情三級片，也扮演過變態連環殺手，形神兼具的演繹讓他成為首位憑藉三級片（八仙飯店之人肉叉燒包）而榮獲香港電影金像獎影帝的影星，也奠定了他日後在電影圈的性格演員地位。

從影以來，黃秋生共拿到7次香港電影影帝獎，其中3次是香港電影金像獎，但幾乎每次都是飾演反派、甚至所謂變態的角色，許多觀眾對他的印象也頗受影響。

2014年秋天，香港風起雲湧上演了爭取民主的“雨傘運動”（佔中運動）。有別於大多數香港藝人避談政治的立場，黃秋生選擇站出來，明確表態同情示威學生，並公開譴責港警暴力，也因此被貼上“港獨”的標籤。但他當年底曾在新浪微博宣布，“嚴正聲明：我不是什麼港獨份子，亦從來未支持過任何港獨行動，未曾發表過任何港獨言論”。

在北京的壓力下，沒有“明哲保身”的黃秋生，演出工作果然出現可能是意料之中的變化。一年後，他接受港媒訪問時坦言，整整一年無戲可拍，“完全沒有（戲），零收入”。而面臨中國封殺之際更見人情冷暖，一些過去與他有來往的人也不見蹤影。

但是挫折並未改變黃秋生直言的性格。2018年他受邀擔任第37屆香港電影金像獎“最佳編劇獎”頒獎人，致詞時似乎意有所指地針對親中的港星成龍同年3月“香港電影也是中國電影”等言論而侃侃而談。據黃秋生說，編劇手法必須是“情理之中、意料之外”，還表示“明年還有沒有香港電影呢？這個就是出人意表，你猜不到的。但情理之中，意料之外呢，就是，我們年年都有香港電影喔，很合理嘛！”黃秋生一番話當時引來台下一片靜默。但他事後強調不是針對成龍，還說“成龍人很大量（大器），這是他的優點”。

去年6月香港爆發震動國際社會的“反送中”運動期間，警民屢屢發生流血衝突，黃秋生曾以此類比1933年的德國納粹，在臉書寫下“Hello darkness my old friend”，更曾在電影座談會直言“大家暫時都不要到香港去，因為警察真的是瘋了！”

憑藉“淪落人”一片， 一度無戲可拍的黃秋生去年第5度獲提名香港電影金像獎，並獲最佳男主角。“淪落人”由香港新銳導演陳小娟執導，港媒曾披露，由於愛惜人才，黃秋生演出這部電影沒有收取片酬。獲得金像影帝當天，陸媒愛奇藝娛樂得獎名單上“最佳男主角”刻意被消失；對此，黃秋生當時回應港媒說，“可能（愛奇藝）頒影帝的時候睡著了，愛奇藝是什麼我都不知道，是電影公司嗎？沒就沒吧”。

雖然如此，他也表示這種封殺獨漏是“白色恐怖”，“每天吃飯也怕、穿衣也怕，從早怕到晚，我不知道是誰造成的，但這就是白色恐怖”。

中央社引有分析說，“反送中”運動後，香港社會嚴重撕裂，人與人之間變成只有“黃絲”（支持反送中）和“藍絲”（反對反送中）之分。反送中立場清晰的黃秋生準備入籍台灣，可說與當前香港政治氣氛有關。