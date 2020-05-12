外交部發言人：中美應努力推動第一階段經貿協議取得成效

外傳中國政界人士希望中美重新協商貿易協議，美國總統特朗普則明確拒絕。中國外交部發言人趙立堅5月12日被問及有無新的磋商計畫時，未直接證實或否認，僅表示要共同落實好第一階段經貿協議。

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根據中國外交部官網文字實錄，趙立堅12日在例行記者會上，被外媒詢問中方是否有新的中美貿易磋商計畫。

趙立堅說，中美達成第一階段經貿協議，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。雙方應秉持平等和相互尊重的原則，共同落實好協議。

他並表示，中美經貿高級別磋商雙方代表人於8日舉行了通話。雙方都表示，應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。

趙立堅未直接對“新磋商計畫”的說法予以駁斥。

《環球時報》英文版（Global Times）11日引述接近中國政府的消息人士說，隨着美方在武漢肺炎疫情中提出疫情源頭陰謀論、索賠追責等對中國不友善的動作頻仍，已有策士向貿易談判代表團建議中國應該廢止1月談好的貿易協議，重啟談判，這樣才符合中方利益。

不過，特朗普（Donald Trump）在11日被問及此事時說：“我沒興趣。”表示無意與中國重新協商雙方已簽訂的貿易協議。還說：“讓我們看看他們是否會遵守自己簽訂的協議。”