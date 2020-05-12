張雪忠呼籲國民制憲被捕 24小時後獲釋

中國學者張雪忠因致函全國人大代表呼籲國民制憲，11日遭上海警方逮捕，約24小時後獲釋返回住處；他本人於凌晨透過微信報平安。消息沒有提及張雪忠是否被消除司法追究麻煩。

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據中央社今天報道說，中國學者呼籲國民制憲被捕，24小時後獲釋。

前上海華東政法大學副教授張雪忠近日因發表近萬字公開信給中國全國人大，呼籲國民制憲、和平轉型而被消失；不過張雪忠的友人確認，他已於一天後回家。中央社說，張雪忠在凌晨零時56分於微信發訊報平安：“看到不少朋友關心我的情況，非常非常感謝！我已在家中，一切安好。祝大家晚安。”

受新冠病毒疫情影響，中國“兩會”全國人大與政協會議延宕至5月21日陸續揭幕。張雪忠發表的公開信指出，人大代表不是中國人民自由選舉產生，缺乏國民的授予和委託，因此現行的憲法根本不是一部真正的憲法，不能體現全體國民的政治意志。

張雪忠2013年即因公開呼籲中國實施憲政，遭華東政法大學停職解聘，2019年再被吊銷律師執業證。

即便如此，他近日發表“致13屆全國人大3次會議全體代表的一封信”，仍要求當局儘早啟動國民制憲、釋放政治犯、開放黨禁、報禁等。

據張雪忠在信中強調，憲法應是全體國民政治意志的產物，但中國現行憲法的制定並未包含國民參與的程序，全國人大既是由憲法創造的，又是創造憲法的，使得中國憲法“根本是一部偽憲法”。

據該報道稱，張雪忠也批評，民權在中國不受重視，憲法規定人民必須接受某個政黨的領導，根本談不上一切權力屬於人民，十足的荒謬。張雪忠並在信中附上“中華統一共和國憲法草案（學者建議稿）”，表示是參照台灣總統制與港澳行政長官制所提出的構想，並透過一系列制度設置，“構成對總統權力的有效約束，以避免出現個人獨裁的局面”。