武漢病毒未了 武漢人又起堵建變電站抗爭

湖北省武漢武昌南湖規畫建設變電站，選址位於幾個大型住宅小區的正中央，附近還有多所學校，引發小區居民反對。日前傳有很多當地居民上街抗議，結果遭大批警員鎮壓。

廣告 繼續瀏覽後續

據蘋果日報今天報道稱，武漢居民抗議建變電站，遭大批警員箍頸強行擡走。中國互聯網上消息說，武昌居民上街抗建興建變電站，未料遭警方暴力鎮壓。

據該報道，有人在社交媒體上發布現場影片，示威者大喊“保衛家園，保衛家園，還我健康，還我健康。”的口號，大批警察到場，不僅搶奪橫額，還與示威者爆衝突。片中可見，有手無寸鐵的居民被多名警員箍頸，有人倒地，甚至被擡走。據目擊者戴先生表示，當地是學區，有中小學和多所幼兒園，很多居民擔心變電站會影響健康，所以上街抗議。他認為政府不尊重民意，居民維權很難成功。

網民“cary—-來自火星”10日的微博發文指：“武漢人民太不容易了，艱難中度過了新冠狀病毒（武漢肺炎疫情），5W（5萬）居民的大型南湖社區沒有通過民調，環評在疫情未結束的情況下竟然公示要建220KV變電站。”而在4月份，這名網民曾發博文指出，當局借抗疫之名，為了阻止居民了解變電站情況，動用不明武裝人（員）封路，阻止居民正常出行。

有網民透露，該市自然資源和規畫局於3月30日在官網上發布公告，指要在富安街興建南湖新城變電站。消息引發居民不滿，不僅透過網上信訪平台及向各級部門投訴，還趁市長進行網上直播時留言抗議，卻不獲回應，才會上街抗議。

據該報道，據悉，該變電站由武漢市洪山建設投資有限責任公司承建。公開資料顯示，該公司註冊資本為20億元人民幣，隸屬武漢市洪山區區屬國有企業，國有資本100%控股。