猜是劍指蔡英文就職典 解放軍罕見海上實彈演習2個半月

中國海事局5月11日發布軍事演習通告，將於5月14日開始，在河北唐山市唐山港京唐港區進行為期2個半月的實彈演習，期間無關船舶禁止駛入安全管制區域。台灣總統蔡英文即將在520舉行新任期就職演說，中國剛好展開本次長達2個半月的軍演，兩者是否有關聯或影響，引起外界的討論。

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據東森新聞今天報道稱，蔡英文發表就職演說前，解放軍唐山港軍事演習2個半月！

據中國官方《唐山港京唐港區軍事演習的通告》內容中提及，2020年5月14日零時至2020年7月31日24時，所有無關船舶、人員提前撤離到安全區域，在此期間無關船舶禁止駛入安全管制區域。該安全管制區範圍：39°25\'N/119°10\'E為基點，正東方向至正南偏西6°、半徑25公里的扇形海域內。

據了解，唐山港是大陸重要港口之一，是河北省、北京市、華北...等多地對外發展的重要窗口之一，距離北京市僅230公里，全港2019年貨物輸送量達65674萬噸，同比增長3.08%，港口貨物輸送量世界排名第三。

該報道稱，另外適逢總統蔡英文即將在520舉行新任期就職演說，大陸剛好展開本次長達2個半月的軍演，兩者是否有關聯或影響，引起外界的討論。