王默推特發聲被指尋釁滋事 支聯會斥中國無權把手伸至國外社交軟件

12.5 曾因聲援港人而坐牢的維權人士王默，今次再度被扣，可能會被重判。

去年5月傳因參與募捐活動而被拘留的維權人士王默，最後因在中國流通的微信和國外盛行的推特(twitter)發表批評辱罵黨和政府相關領導人的信息和損害國家形象等「虛假信息」，以及炒作社會熱點問題，被當局控以尋釁滋事罪。香港市民支持愛國民主運動(支聯會)副主席鄒幸彤估計，王默將會被判較重刑罰。他又質疑，中國憑什麼把以言入罪的手無限延伸到推特這「外網」，憂慮此例一開，日後在境外發表言論的中國人，踏足中國可能會面對同樣處境，十分危險，呼籲國際組織關注。

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根據江蘇省淮安市淮安區人民檢察院於去年11月發出的起訴書，王默的涉嫌尋釁滋事案件曾在去年10月退回淮安市公安當局「補充偵查」，反映起訴證據不足。該案其後於11月再移送審查起訴。

根據起訴書，王默在出獄後一個多月內，在微信和推特發布七百多條信息，當中有「辱罵黨和政府相關領導人信息 20 余條，散布損害國家形象、危害國家利益等虛假信息，散布炒作、聲援犯罪分子、社會熱點問題等」信息。

翻查王默的推特，他在出獄後的一個多月，繼續聲援良心犯，關注基層，以及批評當局施政，強調要為他人的苦難發聲。

起訴書續稱，王默在「網絡上辱罵他人，情節惡劣，……混淆視聽，造成公共秩序嚴重混亂」，觸犯尋釁滋事罪，加上王默仍在剝奪政治權利期間，按例「應數罪併罰」，併當從重處罰。

根據中國刑法，尋釁滋事罪的最高刑罰是五年。支聯會副主席鄒幸彤估計，當局遲遲未開審，是因為未決定如何判刑，但估計不會輕。她向本台解釋，由於王默敢直接在推特以「煽顛未遂被坐牢」自稱，又要求中共落台，北京政府一定不會手軟，估計判刑會偏重，有可能接近最高刑罰。她以「不常見的反抗者」來形容王默。

自最高人民法院在2013年發布《解釋》，把利用信息網絡辱罵、恐嚇他人，破壞社會秩序者，以尋釁滋事罪處理後，當局便不時以此罪名起訴在網上發表不受當局歡迎言論的人，遠至2014年時的浦志強，至上月被判刑的劉艷麗都是，但鄒幸彤指出，當局一般用這罪名管控在中國內地的網上言論(俗稱內網)，現在卻連外網也管，是權力的無限延伸，把手由國內伸延至全球，她質疑，中國憑什麼認為自己有此權力，謔稱中國此舉是「擾亂推特秩序」。

她續稱，此例一開，日後在香港發表評論而又被北京政府視為異見者，理論上回到中國內地也可被捕，國際社會憑予重視。

現年48歲的王默，住江蘇淮安，過去曾三次被指擾亂公共場所秩序而遭行政拘留，2014年因在廣州多處地方拉橫幅聲援香港的佔領運動而被控煽動顛覆國家政權罪，判監四年半，剝奪政治權利三年，去年4月2日刑滿獲釋。同年5月14日，王默短暫參與為廣西維權律師陳家鴻舉行的律師費募捐活動後遭受刑事拘留。他的兩名辯護律師先後被強制中止會晤和被毆。