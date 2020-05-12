疫情下新排榜 中國最富500人財富突破10萬億

中國新財富500富人榜12日正式揭曉。消息或由現代電視發布。消息中沒有提及福布斯，通常中國財富榜多由福布斯發布消息。據中國巨富新榜，阿里巴巴創辦人馬雲財富達3021.4億元，超越騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰成功登頂，馬化騰以2767.3億元的財富，位列第二。恆大集團董事長許家印排名第三，總財富為1981億元，排名與去年一樣。

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據雅虎經濟今天引述消息說，中國最富500人財富突破10萬億，馬雲躍升首富！

消息引述現代電視說，從整體來看，前500富人的總財富首次突破10萬億元大關，再創歷史新高，上榜門檻在去年大跌至45億元之後，回升至63.3億元，同比大漲40%。上榜者的人均財富從2019年的162億元升至214億元，創下歷史新高。值得注意的是，今年百億富人已達315位。若今年中國最富十人組成一個城市，經濟規模將在成都和武漢之前，排名全國第7。

從行業來看，互聯網的創富能量呈聚合態勢，新富更是如雨後春筍。互聯網行業今年在榜單上再次大肆擴張，上榜者數量從去年的80人增加到96人，人數同比上漲20%。對於僅有500人的頂級富人榜單來說，互聯網創富已實現榜單壟斷。此外，機械電氣設備、醫藥生物行業上榜人數分列第2、3名。

據該報道稱，分地區來看，中國31個省區市中，由廣東、北京、上海、浙江四省市組成的創富第一梯隊繼續遙遙領先，四省市共計上榜318人，以全國3.2%的面積創造了63.6%的上榜富人，是中國財富最為集中的地區。排名首位的廣東今年共計114人上榜，同比增加4人，連續12年蟬聯地區創富榜榜首。

青年富人榜中，2020年，18位青年富人登上新財富500富人榜，總人數同比減少了3人，但2020年上榜青年富人的整體財富達到6411.8億元，高於2019年的5533億元。顯示青年富人的造富能力持續提升，不斷為中國經濟注入新鮮血液。青年富人年齡也逐漸下移，平均年齡從2009年的37.5歲下降到了36歲。