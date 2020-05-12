疫情中國 新報本土復清零 境外輸入一例確診

中國國家衛生健康委員會今天公告說，5月11日全國報告新增確診病例1例，為內蒙古境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，也為上海境外輸入疑似病例。

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據路透社今天報道稱，5月11日中國大陸新增新冠肺炎確診1例為境外輸入，新增無癥狀感染者15例。

中國國家衛生健康委員會周二公告，5月11日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1例，為境外輸入病例（在內蒙古）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入疑似病例（在上海）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無癥狀感染者15例（無境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察35例（境外輸入6例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者760例（境外輸入38例）。

當日新增治癒出院病例27例，解除醫學觀察的密切接觸者503人，重症病例增加1例。

境外輸入現有確診病例80例（含重症病例3例），現有疑似病例3例。累計確診病例1,691例，累計治癒出院病例1,611例，無死亡病例。

路透社說，累計收到香港特別行政區1,047例（出院985例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院42例）。