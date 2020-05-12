白宮掐斷了美國儲蓄基金對中國股票的投資計畫

據一位知情人士稱，美國國民經濟委員會主任庫德洛和國家安全顧問Robert O’Brien向勞工部長Eugene Scalia致信表達了政府反對一家美國政府養老儲蓄基金對中國股票進行投資的意願。

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據雅虎新聞今天引述消息報道，美國白宮出手將儲蓄基金對中國股票的投資計畫掐斷。彭博新聞透露，美國政府周一晚間採取行動，阻止一家政府養老儲蓄基金對中國股票進行投資。

美國勞工部長Scalia隨後致信並告知聯邦養老儲蓄投資委員會的主席Michael Kennedy，對含有中國企業股票的基金進行投資的“所有步驟都要停下”。

據稱彭博新聞社獲得了這封信件的副本。

聯邦政府的養老儲蓄基金--節儉儲蓄計畫(TSP)計畫轉移約500億美元的國際投資資金，以與MSCI所有國家世界指數的投資權重保持一致。該指數涵蓋了包括中國在內的新興市場。

報道稱，特朗普考慮下令阻止政府養老儲蓄基金投資中國股票。負責監督該基金的聯邦養老儲蓄投資委員會於2017年做出這筆資金應不晚於2020年年中轉移的決定。最近幾周，反對人士一直在儘力阻止這一行動。

據勞工部長Scalia表示，O’Brien和庫德洛“出於投資風險和國家安全原因對投資計畫表示嚴重關切”。而Scalia在給Kennedy的信中寫道：“眾所周知，共和黨和民主黨國會議員也表達過信中這些關切。”

消息稱，Fox Business Network早些時候曾報道過Scalia的這封信。