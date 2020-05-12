美國大學一名華裔教授因隱瞞與中國關係、涉嫌電彙詐欺被捕

美國司法部指控阿肯色大學華裔教授洪思忠（Simon Saw-Teong Ang)在申請美國國家航空航天局（NASA) 的經費時，隱瞞了自己與中國政府和中國企業的關係，涉嫌電彙詐欺（wire fraud)。洪思忠於5月8日被捕。如果指控成立，他將面臨最高20年的徒刑。

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美國司法部星期一發布新聞說，司法部和美國聯邦調查局（FBI)，以及阿肯色州聯邦檢察官辦公室宣布，63歲的洪思忠5月8日被逮捕的指控與電彙詐欺有關，洪思忠首次在阿肯色州費耶特維爾（Fayetteville)的聯邦地區法院出庭後，司法部11日傍晚公開了對他的起訴和書面指控證詞。司法部的新聞說，如果洪思忠被判有罪，他將面臨最高20年刑期。

阿肯色時報星期二報道說，對洪思忠最具傷害力的證據是他發給一位中國研究人員的電子郵件，這封郵件被圖書館的一名員工意外發現。他電郵中寫說：“你可以上中文網站查看美國會如何對待‘千人計畫’學者。此地很少人知道我是其中之一，但如果這個消息泄露出去，我的工作將有嚴重麻煩。”

阿肯色大學發言人表示，校方已經將洪思忠停職，並正在與聯邦調查局人員合作。洪思忠自1988年開始在阿肯色大學任教，停職前是該校電機系高密度電子中心主任。

中國滲透美國校園以獲取美國敏感技術的行為引起美國的高度警惕。另外一起新的案例是參與“千人計畫”的華裔學者李曉江在美國法庭認罪。

美國司法部星期一發布的另外一份聲明說，之前任教於亞特蘭大埃默里大學（Emory Unniversity)的李曉江承認申報虛假納稅單資料，他的稅務申報單中沒有列出過去6年裡他參與“千人計畫”在中國幾所大學裡任教獲得的至少50萬美元的海外收入。司法部說，李曉江被判緩刑一年，需要向美國國稅局支付35089美元的罰款。

此外，美國聯邦調查局與國家衛生研究院（NIH)也開始在美國高校中調查為中國收集情報的學者，或參與“千人計畫”而沒有據實以報的學術機構和研究人員，其中也包括美國的學者。