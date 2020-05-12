美國有17共和黨主政州聯手要新冠病毒究責 邀民主黨州加入

美國有17州的總檢察長簽署公開信，要求國會召開聽證會找出疫情真相、對中國“究責”，指控中國隱瞞新冠病毒的嚴重性，並要針對中國掩蓋疫情進行調查，公開信表示，中國在病毒傳播中的角色對美國造成了破壞。中國《環球網》反批 :“在沒有提供任何明確證據的情況下，該信繼續指責中國隱瞞疫情。”

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據聯合新聞網今天報道稱，被新冠肺炎惹火了! 美17州檢察長要求國會向中國“究責”。

南卡羅萊納州檢察長威爾遜（Alan Wilson）是在5月9日發出了這封信。他表示，必須通過美國和政府來調查新冠肺炎疫情的真相。信中寫道：“國會聽證會對於我們國家了解新型冠狀病毒的起源以及中國政府欺騙國際社會的行為至關重要。”

這封信還對中國政府隱瞞疫情的做法進行了猛烈抨擊，稱 :“中國在新冠病毒爆發初期就知道其嚴重性，但對國際社會隱瞞了真相。”甚至表示 :“最近的報告表明，中國共產黨政府在囤積個人防護裝備的同時，明知故犯地隱瞞了有關病毒嚴重程度的訊息。”

據該報道稱，目前已知簽署的所有17位檢察長都是共和黨人，發起人威爾遜表示，他歡迎民主黨的州檢察長加入，“我們沒有在黨派層面攻擊任何人。我們是美國人，我們想知道中國做了什麼導致了這場大流行。”

對此，中媒《環球網》反批 :“在沒有提供任何明確證據的情況下，該信繼續指責中國隱瞞疫情。”

中國外交部發言人華春瑩先前曾強調，1月3日中方就已經開始正式定期向美方通報分享有關訊息，你們難道不心虛、不愧疚嗎？“這些人試圖製造一隻世界上最大的鍋甩給中國，讓中國成為最大的替罪羊。但是，這個鍋太大了，對不起，他們甩不出去的。”

據該報道，要求向中國究責的署名者之一，密蘇里州檢察長施密特（Eric S.Schmitt）先前也曾針對中國政府起訴，要求中國政府要為肺炎疫情在密蘇里州乃至全球造成大量死亡、病痛和經濟損失負責，成為全美首個對中國興訟的州。