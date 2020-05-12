貿易協定雖傳陰雨 中國又買4船美國大豆

據兩位熟悉交易的交易商透露，中國進口商昨天至少購買了四艘將於7月開始付運的美國大豆船貨，約24萬噸。據路透社，這是中國最近進行的一系列採購中的最新行動，作為北京1月與美國簽署的第一階段貿易協議的一部分，中國承諾將大幅增加美國的農產品進口。此間有消息指中美第一階段貿易協議因疫情有執行困惑。

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路透社報道，中國至少購買了四艘美國大豆船貨，據交易商說，中國買家並尋求購買更多。

據芝加哥交易商表示，還可能銷售更多船貨，因一家中國國有企業已經在求購7-11月從美國墨西哥灣沿岸或太平洋西北沿岸碼頭付運的多達20艘船貨。

路透社說，這是中國最近進行的一系列採購中的最新行動，作為北京1月與美國簽署的第一階段貿易協議的一部分，中國承諾將大幅增加美國的農產品進口。

由於新冠病毒大流行給食品供應鏈造成重大幹擾，且抑制了對飼料和燃料的需求，大豆價格上月底暴跌至近一年最低。

此前，中國進口商自4月下旬以來簽訂了一系列美國農產品採購合同。

該報道稱，三位消息人士指，中國準備購買逾3,000萬噸農產品補充國家儲備，以防範新冠疫情造成供應鏈中斷。其中兩位了解政府計畫的消息人士稱，中國打算購買大約1,000萬噸大豆、2,000萬噸玉米、100萬噸棉花，用於充實國家儲備。